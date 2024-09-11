Видео Пенсионер неожиданно решил перейти дорогу, его насмерть сбила машина

Погибшему мужчине было около 70 лет, он был хорошо известен местным жителям. Каждый день по утрам пенсионер добирался от своего дома до магазина в центре поселка, чтобы купить корм для примерно 15 кошек.

К сожалению, в то роковое утро животные, живущие на территории бывшей механической мастерской, не получили свой ежедневный рацион.

Водителя - участника ДТП местные жители знают и ​​описывается как осторожного, добросовестного человека, не отличающегося агрессивной манерой вождения в повседневной жизни. Жители также категорически исключают вероятность того, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Родственники и друзья зажгли на месте столкновения свечи в память о погибшем.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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