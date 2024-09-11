"Меня совсем никто не узнает" Анна Седокова кардинально сменила имидж

Анна опубликовала видеоролик, демонстрирующий ее преображение во всей красе.

Она также написала: "Всю жизнь мечтала о каре и рыжем цвете и никогда не решалась. И еще забавнее факт, что для миллионов людей я осталась в сердце как рыженькая из ВИА Гры. Хотя я никогда ею не была. Только в одном клипе "Убей мою подругу" примерно месяц".

Уже в предыдущем посте артистка дала понять, что позволила себе измениться, но результат показала только сейчас.

Ранее Анна писала: "Что делает женщина первым делом, решив начать новую жизнь? Правильно - меняет цвет волос. О такой перемене я мечтала давно. И длине. Только все время как-то не решалась. А сейчас решилась. И испытываю невероятный кайф от того, что теперь меня совсем никто не узнает".

Сам Тимма слухи о разводе не прокомментировал. Судя по его соцсетям, фотографии с Анной он не удалил.

Напомним, для Яниса Тиммы это второй брак. Он сблизился с Анной, когда был официально женат на матери своего сына Сане.

За этот год пара не раз давала понять о проблемах в своих отношениях, но они всегда находили путь друг к другу.

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