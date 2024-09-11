Российский дрон над Латвией: что говорят министры обороны Балтии?

"Штаб НАТО оценивает ситуацию, достаточно ли данных о том, что это вражеский беспилотник, а не какой-то другой заблудившийся, например, самолет, и тогда быстро принимает решение, отправляя воздушную полицию. Это определенный алгоритм, его нужно ускорить", - заявил Касчюнас.

На вопрос о том, какой должна быть реакция Вильнюса, если беспилотник агрессора нарушит воздушное пространство Литвы, он ответил, что это должно быть коллективное решение НАТО.

Миссия воздушного патрулирования альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской базе Эмари проходит ремонт.

"Сейчас в принципе воздушное патрулирование предназначено для несколько иных целей, то есть наблюдения за воздушным пространством и сопровождения иностранных самолетов, нарушивших воздушное пространство", - сказал Касчюнас.

Как сообщалось, в Гайгалавской волости Резекненского края 7 сентября упал оснащенный взрывчаткой российский дрон типа Shahed, который был нацелен на Украину, но оказался в Латвии.

NBS провели мониторинг ситуации, но радикальных решений в этой связи принято не было. Когда дрон упал, была деактивирована не взорвавшаяся боеголовка.

​Командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш сообщил, что дрон вошел в воздушное пространство Латвии рано утром в субботу и был сразу же замечен. По словам Калниньша, по предварительным данным, объект в Латвии не имел "враждебных целей" или "конкретной цели залететь в Латвию".

Совет по национальной безопасности во вторник договорился об актуализации и усовершенствовании необходимых процедур для реализации более эффективного противодействия угрозам, которые создают дроны.