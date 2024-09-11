Российский дрон над Латвией: что говорят министры обороны Балтии?

Министр обороны Андрис Спрудс призвал высшее военное руководство НАТО усилить охрану воздушного пространства Латвии, сообщили агентству LЕТА в пресс-отделе Министерства обороны.
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В среду, 11 сентября, Спрудс встретился с заместителем верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмиралом Китом Блаунтом и командующим Военно-воздушными силами США в Европе генералом Джеймсом Геккером, которые с рабочим визитом посетили Латвию.
На встрече с высшим военным командованием НАТО министр обороны обсудил недавнее падение на территории Латвии российского дрона типа Shahed.
В ходе встречи Спрудс призвал к укреплению обороны воздушного пространства НАТО в Латвии как посредством усиленных сдерживающих действий, так и путем внедрения активной модели ротации противовоздушной обороны НАТО, о чем союзники договорились на Вашингтонском саммите НАТО летом этого года.
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"Миссия воздушного патрулирования не должна ограничиваться только патрулированием, но и иметь возможность, если позволит время, сократить цепочку принятия решений на уровне НАТО, чтобы они могли немедленно взлететь и уничтожать беспилотники", - заявил он журналистам в среду.
По словам министра, если радары зафиксируют, что на территорию государства альянса может залететь беспилотный летательный аппарат, эта информация должна быть оперативно передана в штаб-квартиру НАТО.
"Штаб НАТО оценивает ситуацию, достаточно ли данных о том, что это вражеский беспилотник, а не какой-то другой заблудившийся, например, самолет, и тогда быстро принимает решение, отправляя воздушную полицию. Это определенный алгоритм, его нужно ускорить", - заявил Касчюнас.
На вопрос о том, какой должна быть реакция Вильнюса, если беспилотник агрессора нарушит воздушное пространство Литвы, он ответил, что это должно быть коллективное решение НАТО.
Миссия воздушного патрулирования альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской базе Эмари проходит ремонт.
Литва призывает НАТО усилить противовоздушную оборону стран Балтии, применив ротационную модель ПВО.
"Сейчас в принципе воздушное патрулирование предназначено для несколько иных целей, то есть наблюдения за воздушным пространством и сопровождения иностранных самолетов, нарушивших воздушное пространство", - сказал Касчюнас.
Как сообщалось, в Гайгалавской волости Резекненского края 7 сентября упал оснащенный взрывчаткой российский дрон типа Shahed, который был нацелен на Украину, но оказался в Латвии.
NBS провели мониторинг ситуации, но радикальных решений в этой связи принято не было. Когда дрон упал, была деактивирована не взорвавшаяся боеголовка.
Командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш сообщил, что дрон вошел в воздушное пространство Латвии рано утром в субботу и был сразу же замечен. По словам Калниньша, по предварительным данным, объект в Латвии не имел "враждебных целей" или "конкретной цели залететь в Латвию".
Совет по национальной безопасности во вторник договорился об актуализации и усовершенствовании необходимых процедур для реализации более эффективного противодействия угрозам, которые создают дроны.
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