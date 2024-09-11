Идеальных решений в связи с прилетом дронов на территорию страны не было как минимум у трех государств НАТО, заявил журналистам во вторник президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя реакцию Латвии, Польши и Румынии на прилетевшие в их страны российские дроны.

На этот раз упавший в Резекненском крае беспилотник типа Shahed не причинил никаких повреждений и не вызвал трагических последствий,

но если бы он врезался в здание, то ущерб был бы сопоставим с ущербом, причиненным двумя или тремя артиллерийскими снарядами, говорит Мартиньш Вердиньш.

Стоимость дрона Shahed составляет пару тысяч долларов, но его материальная ценность не имеет значения. С военной точки зрения дроны такого типа очень ценны. Они могут летать на расстояние до 1000 километров. "В Латвии сто километров туда и сюда - это небольшое расстояние", - отметил эксперт.

Беспилотники типа Shahed иранского производства были оснащены инерциальной навигационной системой, а беспилотники российского производства оснащены возможностью дистанционного управления, а также системой, которая ориентируется по спутникам российской навигационной системы, сказал Вердиньш.

"Эти дроны очень громкие. Их легко увидеть и услышать с земли. Дроны летают очень низко, чтобы избежать обнаружения радаром, поэтому их можно увидеть визуально. Также они относительно медленно летят - до 150 км/ч. Эти дроны можно обнаружить с помощью радара. На карте видно, что дрон упал в паре километров от радара Аудрини, который, по теории, должен был заметить такой объект", - поясняет Вердиньш.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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