Сезон дождей начинается: ночью ожидаются осадки

В центральных регионах страны будет малооблачно, местами образуется туман. Температура воздуха составит +10...+15 градусов.

Днем на западе и востоке страны сохранится облачная погода, местами возможны дожди, а вечером с юго-востока приблизится более обширная зона осадков.

Ожидается слабый ветер, температура воздуха составит +17…+23 градуса.

Галерея: Дождь в Риге

В Риге ночь пройдет без осадков, температура воздуха составит +13 градусов. Днем воздух прогреется до +22 градусов.

Как сообщалось, в ближайшие сутки погоду в Латвии будет определять зона низкого давления, временами ожидаются дожди, местами - сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

В четверг в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, будет дуть слабый ветер, температура воздуха днем поднимется до +19...+23 градусов, в Курземе будет не теплее +17...+19 градусов.

В ночь на пятницу местами в восточной и центральной частях страны пойдут сильные дожди, осадки ожидаются также днем, в восточных краях прогнозируется гроза. В субботу ливни могут затронуть и Курземе.

Согласно нынешним прогнозам, в Курземе с пятницы по воскресенье будет дуть северный ветер от слабого до умеренного и температура воздуха в основном не превысит +17...+20 градусов, а в другие места Латвии придет более теплый воздух с юго-востока и температура временами будет превышать +20 градусов, возможно, даже достигнет +25 градусов.

Ночи также ожидаются теплыми, минимальная температура воздуха преимущественно составит +12...+17 градусов.

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