Два скинхеда получили условный срок за нападение на камерунца. Один из них - подросток

Согласно обвинению, 19 марта 2023 года в центре Риги молодые люди, позиционирующие себя как представители субкультуры скинхедов, напали на двух велокурьеров, проявляя при этом враждебность к ним как к представителям другой расы.

Двое обвиняемых, один из которых является несовершеннолетним, напали на гражданина Камеруна, которого пытались избить, и пнули велосипед, в результате чего гражданин Камеруна упал с велосипеда.

Спустя несколько часов третий обвиняемый вместе с другим молодым человеком, против которого возбуждено отдельное уголовное дело, напали на гражданина Индиию. От удара он упал с велосипеда, а в лицо ему брызнули перцовым газом.

Все трое обвиняемых признали себя виновными в совершении этих преступлений. В ходе следствия они заявили, что нападения были совершены на расовой почве, поскольку они не любят темнокожих людей.

6 сентября Рижский городской суд рассмотрел уголовное дело о нападении на гражданина Камеруна. Рассмотрение второго дела о нападении на гражданина Индии назначено на 4 марта 2025 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!