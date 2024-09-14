После победы в шоу X Factor в 2009 году британский музыкант Олли Мёрс стал мегазвездой, собирающей арены на своих концертах по всему миру. Несмотря на головокружительный успех, он всегда возвращается домой, в Эссекс. Но, как оказалось, его корни - в Латвии!

Дед Мёрса Эдди родом из Латвии, но музыкант очень мало знает об этой ветви семьи и хочет узнать больше. Он приехал в Латвию, где посетил и Латвийский государственный исторический архив, и Рижский цирк, в котором когда-то работали его прадед и прабабушка. Тогда же он открыл потрясающую семейную тайну о происхождении своего деда...

Музыкант, который известен такими хитами, как Dear Darlin' и Dance With Me Tonight, и чьи клипы набрали более 1 миллиарда (!) просмотров на YouTube, посетил Латвию в рамках участия в проекте Who Do You Think You Are?