Со второй половины августа в Детской клинической университетской больнице (BKUS) отмечается рост заболеваемости Covid-19, но не настолько, чтобы вызвать серьезное беспокойство.
Все больше детей попадают в больницу с Covid-19
Как рассказала представитель больницы Марта Земниеце, в августе в больнице было проведено более 400 тестов по подозрению на Covid-19, и четверть из них оказались положительными.
В сентябре из более чем 100 проведенных тестов около пятой части оказались положительными. Тесты проводились и во время амбулаторных посещений, и в больнице при подозрении на заболевание.
Число случаев Covid-19 у детей в BKUS значительно возросло с третьей декады августа, причем
наибольшее число положительных тестов было у детей в возрасте до четырех лет.
В августе 32 детям потребовалась госпитализация в связи с симптомами Covid-19, а в сентябре - девяти.
В инфекционном отделении лечился грудной ребенок с осложнениями после Covid-19. Состояние других детей с этой инфекцией было умеренным тяжелым, и они быстро выздоровели.
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