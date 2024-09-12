Беларусь тратит на систему здравоохранения в 10 раз меньше, чем европейские страны. При этом ожидаемая продолжительность жизни сопоставима с европейскими стандартами, отмечено в исследовании академического центра Beroc. Какие зафиксированы проблемы и способно ли их решить государство, в материале DW.

Почему здравоохранение в Беларуси можно считать эффективным?

Академический директор BEROC Лев Львовский отмечает, что систему здравоохранение в Беларуси на сегодня можно признать высокоэффективной: "При затратах почти в 10 раз меньше, чем в соседних европейских странах, Беларусь достигает таких же высоких результатов. Так, средняя продолжительность жизни в РБ составляет 75 лет. Для сравнения в Литве - 76,9 года, Латвии - 76 лет, Польше - 78,6 года, Швеции - 83,7 года. Средняя продолжительность здоровой жизни в Беларуси составляет примерно 66 лет, в Литве - 66,7, в Латвии - 66,2, в Польше - 68,7, в Швеции - 71,9 лет".