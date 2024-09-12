Мэр Краславы узнал о падении российского дрона не от военных, а из СМИ

На дискуссию были приглашены министр обороны Андрис Спрудс, бывший министр Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш, командующий Воздушными силами НВС Виестурс Масулис, бывший командующий Воздушными силами НВС Александр Степанов, председатель Краславской краевой думы Гунарс Упениекс, а также предприниматель и энтузиаст в сфере дронов Карлис Крастиньш.

Министр обороны Спрудс пообещал оценить, что нужно было сделать иначе касательно информирования самоуправления и жителей.

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Спрудс не сказал, как долго утром в субботу российский военный дрон находился в воздушном пространстве Латвии и во сколько он пересек границу, подчеркнув, что такую информацию он предоставить не может, в свою очередь командующий воздушными силами Масулис сказал, что воздушное пространство Латвии контролируется 24 часа в сутки и в субботу также работали все имеющиеся радары.

"Нужно честно признать, что мы не были готовы к такой ситуации", - отметил бывший министр обороны Пабрикс. Он также призвал рассекретить хотя бы часть информации о произошедшем, например, о траектории, по которой дрон перемещался по территории Латвии.

Весь выпуск передачи смотрите здесь.

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