Видео В Гулбенском крае во время ремонта дороги пьяный водитель сбил рабочего

"Он ехал, и там на дороге работали рабочие, и машина была со всеми лампочками, все были в жилетах, ну, не были незаметными. И этот пьяный водитель решил, что ему нужно проехать мимо. Когда он ехал мимо, конечно, сбил", - рассказал очевидец.