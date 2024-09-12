В начале недели в Тирзенской волости Гулбенского края продолжался начатый ремонт дороги. К сожалению, один из рабочих после этого трудового дня домой не вернулся. Его сбил невнимательный пьяный водитель, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ В Гулбенском крае во время ремонта дороги пьяный водитель сбил рабочего
Как рассказал очевидец происшествия, опьянение водителя автомобиля было заметным.
"Он ехал, и там на дороге работали рабочие, и машина была со всеми лампочками, все были в жилетах, ну, не были незаметными. И этот пьяный водитель решил, что ему нужно проехать мимо. Когда он ехал мимо, конечно, сбил", - рассказал очевидец.
Сбитый рабочий был увлечен работой и даже не заметил, что приближается роковое столкновение. По словам очевидца, виновник аварии сам был в состоянии шока, а коллеги пострадавшего незамедлительно вызвали спасательные службы.
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