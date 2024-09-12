В некогда зеленой, лесистой территории в Меллужи после бури остались только редкие деревья. Несмотря на то, что сильные ветер потрепал деревья, во время ликвидации последствий участок земли превратился практически в поляну. Жители хотят привлечь к произошедшему внимание, но боятся высказываться публично, так как ходят разговоры, что собственность связана с бывшим мэром Юрмалы Гатисом Трукснисом, сообщает передача Bez Tabu.
В Меллужи на зеленой территории вырубили деревья. Жители боятся высказываться публично
Один за другим проходящие называют журналистам имя Труксниса.
"Местные вообще в шоке", - рассказывает прохожий.
В самоуправлении указывают, что о возможной самовольной вырубке деревьев проинформирована Государственная служба леса (VMD).
"Примерная площадь - 0,3 гектара. Это довольно большое бесстыдство. Это город - в городе нельзя проводить обезлесение", - рассказал представитель VMD.
Передача выяснила, что вырубленная территория принадлежит фирме Regacion, владелец которой Владимир Никишин ранее организовывал в Юрмале концерты и фестиваля, приглашая в Латвию российских звезд эстрады.
После аннексии Крыма Никишин публично возражал против санкций, выдвинутых против России и ее "плеяде звезд".
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!