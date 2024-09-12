В Меллужи на зеленой территории вырубили деревья. Жители боятся высказываться публично

В некогда зеленой, лесистой территории в Меллужи после бури остались только редкие деревья. Несмотря на то, что сильные ветер потрепал деревья, во время ликвидации последствий участок земли превратился практически в поляну. Жители хотят привлечь к произошедшему внимание, но боятся высказываться публично, так как ходят разговоры, что собственность связана с бывшим мэром Юрмалы Гатисом Трукснисом, сообщает передача Bez Tabu.