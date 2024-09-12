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Aleksandrs Ovsjaņņikovs

В Меллужи на зеленой территории вырубили деревья. Жители боятся высказываться публично

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Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta.

В некогда зеленой, лесистой территории в Меллужи после бури остались только редкие деревья. Несмотря на то, что сильные ветер потрепал деревья, во время ликвидации последствий участок земли превратился практически в поляну. Жители хотят привлечь к произошедшему внимание, но боятся высказываться публично, так как ходят разговоры, что собственность связана с бывшим мэром Юрмалы Гатисом Трукснисом, сообщает передача Bez Tabu.

Один за другим проходящие называют журналистам имя Труксниса.

"Местные вообще в шоке", - рассказывает прохожий.

В самоуправлении указывают, что о возможной самовольной вырубке деревьев проинформирована Государственная служба леса (VMD).

"Примерная площадь - 0,3 гектара. Это довольно большое бесстыдство. Это город - в городе нельзя проводить обезлесение", - рассказал представитель VMD.

Передача выяснила, что вырубленная территория принадлежит фирме Regacion, владелец которой Владимир Никишин ранее организовывал в Юрмале концерты и фестиваля, приглашая в Латвию российских звезд эстрады.

После аннексии Крыма Никишин публично возражал против санкций, выдвинутых против России и ее "плеяде звезд".

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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