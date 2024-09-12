Возможные ограничения на применение ракет

По словам Блинкена, он хотел напрямую услышать от Зеленского и других украинских чиновников, каковы цели Киева в войне и что Вашингтон может сделать, чтобы помочь их достичь, пишет Reuters.

После встречи Зеленский сообщил, что провел "очень содержательный и продолжительный разговор" с Блинкеном и Лэмми. "Все ключевые вопросы обсудили. Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны. Это касается и дальнобойного оружия, и обеспечения боевых бригад на фронте, и общей стратегии приближения справедливого мира", - сказал Зеленский.

Публичного объявления не будет

После встречи с президентом Украины Блинкен пообещал изложить позицию Киева президенту США Джо Байдену, а Лэмми - премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Лидеры США и Великобритании 13 сентября встречаются в Вашингтоне. Как пишет The Guardian, по итогам этой встречи, как ожидается, не станут публично объявлять о том, что Лондон разрешил Украине использовать Storm Shadow для ударов по России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже использовали ATACMS и Storm Shadow для ударов по Крыму, аннексированному Россией. Зеленский уже несколько месяцев добивается, чтобы страны Запада разрешили Украине использовать ракеты, включая американские ATACMS и британские Storm Shadow, для ударов по территории РФ. До сих пор США выступали против таких ударов, опасаясь эскалации конфликта.

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