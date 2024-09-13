Пт, 13.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Timofejevs
Для абонентов

Липину интересно Херманис ставит Достоевского, но против русского языка на афишах

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Режиссер Алвис Херманис на фоне Рижского русского театра им. Михаила Чехова
Режиссер Алвис Херманис на фоне Рижского русского театра им. Михаила Чехова Фото: коллаж RUS TVNET

Очередной языковой скандал в информационном пространстве Латвии. Теперь действующие лица - театральный режиссер Алвис Херманис и программа Латвийского телевидения Kultūršoks. 

В своем ответе программе Kultūršoks Херманис допускает сразу три критические ошибки.

Третья ошибка - понятийная. Господин Херманис, русские Латвии - не монолит. Нас много, и мы разные. Поэтому да, все русские Латвии не могут быть на одной стороне. Как и все латыши Латвии очень по-разному реагируют на одни и те же вопросы, одни и те же проблемы.

Но если вам нужна конкретика... Я, Артем Липин, за Украину, за Латвию и против Владимира Путина. Вся редакция RUS TVNET - тоже. Редакции Rus.Delfi, LSM+, "Чайки" и многих других русскоязычных СМИ Латвии - тоже.

Журналисты RUS TVNET на митинге "Русский голос против войны"
Журналисты RUS TVNET на митинге "Русский голос против войны" Фото: Jānis Škapars/TVNET

Множество русских Латвии высказались очень однозначно в первый же день полномасштабного вторжения, как, например, Театр им. Чехова и лично Дана Бйорк.

В апреле 2022 года русскоязычные Латвии еще раз подтвердили свою позицию, подписав открытое письмо, снова осудив преступную войну, развязанную Россией против Украины.

Среди подписавших письмо - журналисты, спортсмены, ученые, музыканты, театральные режиссеры.

И мне лично надоело каждый раз доказывать, что я не верблюд, не путинист, не ватник, не мечтаю о реоккупации. И еще больше мне надоело, что в моей лояльности сомневается человек, который в 2020 году (Крым уже шесть лет находится в оккупации) работал в Театре Наций, собственником которого является и всегда являлась Российская Федерация.

Конечно, Херманис уже много раз объяснял, что его спектакль "Горбачев" был "посланием свободным людям". Да и в целом до 24 февраля 2022 года в России работало множество людей из разных стран и даже из Украины. Так что никаких обвинений и даже косых взглядов в сторону господина Херманиса.

Но, черт побери, может, хватит сомневаться в позиции всех русскоязычных Латвии? Да, мой родной язык такой же, как у Путина. Но и такой же, как у Федора Достоевского и Ивана Гончарова, спектакли по работам которого идут в вашей постановке в Новом Рижском театре.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх