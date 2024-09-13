Липину интересно Херманис ставит Достоевского, но против русского языка на афишах

В своем ответе программе Kultūršoks Херманис допускает сразу три критические ошибки.

Третья ошибка - понятийная. Господин Херманис, русские Латвии - не монолит. Нас много, и мы разные. Поэтому да, все русские Латвии не могут быть на одной стороне. Как и все латыши Латвии очень по-разному реагируют на одни и те же вопросы, одни и те же проблемы.

Но если вам нужна конкретика... Я, Артем Липин, за Украину, за Латвию и против Владимира Путина. Вся редакция RUS TVNET - тоже. Редакции Rus.Delfi, LSM+, "Чайки" и многих других русскоязычных СМИ Латвии - тоже.

Журналисты RUS TVNET на митинге "Русский голос против войны" Фото: Jānis Škapars/TVNET

Множество русских Латвии высказались очень однозначно в первый же день полномасштабного вторжения, как, например, Театр им. Чехова и лично Дана Бйорк.

В апреле 2022 года русскоязычные Латвии еще раз подтвердили свою позицию, подписав открытое письмо, снова осудив преступную войну, развязанную Россией против Украины.

Среди подписавших письмо - журналисты, спортсмены, ученые, музыканты, театральные режиссеры.

И мне лично надоело каждый раз доказывать, что я не верблюд, не путинист, не ватник, не мечтаю о реоккупации. И еще больше мне надоело, что в моей лояльности сомневается человек, который в 2020 году (Крым уже шесть лет находится в оккупации) работал в Театре Наций, собственником которого является и всегда являлась Российская Федерация.

Конечно, Херманис уже много раз объяснял, что его спектакль "Горбачев" был "посланием свободным людям". Да и в целом до 24 февраля 2022 года в России работало множество людей из разных стран и даже из Украины. Так что никаких обвинений и даже косых взглядов в сторону господина Херманиса.

Но, черт побери, может, хватит сомневаться в позиции всех русскоязычных Латвии? Да, мой родной язык такой же, как у Путина. Но и такой же, как у Федора Достоевского и Ивана Гончарова, спектакли по работам которого идут в вашей постановке в Новом Рижском театре.