Миссия Polaris Dawn компании SpaceX стартовала рано утром во вторник и доставила на околоземную орбиту четырех гражданских астронавтов. За несколько часов команда вошла в историю, достигнув рекордной высоты в 1 400 километров, что выше, чем при любом пилотируемом космическом полете со времен миссий Apollo. На сегодня запланирован и первый выход в открытый космос частного "пассажира".
Видео ⟩ SpaceX предлагает проследить за выходом в открытый космос на рекордной высоте
Выход в космос запланирован в четверг, 12 сентября, в 12:58 по латвийскому времени. Цель миссии - испытать новые EVA-скафандры (Extravehicular Activity) SpaceX, которые в течение последних двух с половиной лет специально разрабатывались, чтобы защитить астронавтов от экстремальных условий в космосе.
В целом выход в космос будет продолжаться примерно два часа, во время чего Джаред Айзекман и Сара Гиллис будут находиться за пределами космического корабля примерно 20 минут.
Polaris Dawn Flight Day 2 Update— Polaris (@PolarisProgram) September 12, 2024
The Polaris Dawn crew began Flight Day 2 with an incredible milestone – Dragon reached an apogee of more than 1,400 kilometers, marking the farthest humans have traveled in space since the completion of the Apollo program over 50 years ago.… pic.twitter.com/rDTwmzkTML
В состав экипажа Polaris Dawn входят миллиардер Джаред Айзенман, финансирующий миссию, бывший пилот ВВС США Скотт Поттс и инженеры SpaceX Анна Менон и Сара Гиллис. Айзенман и Гиллис - первые непрофессиональные астронавты, которые выйдут в открытый космос за пределы космического корабля. Внутри корабля их поддерживают Менон и Потпит, которые также надевают такие же защитные костюмы при старте корабля и при открытии люка. Таким образом, все четыре члена экипажа подвергаются воздействию космического вакуума.
Хотя это первый выход в космос гражданского лица, гражданские астронавты летали в космос и раньше. Например, Нил Армстронг был гражданским лицом во время полета Apollo-11, хотя и прошел подготовку в качестве астронавта. С другой стороны, Polaris Dawn знаменует собой время, когда научно-технический прогресс позволит обычным людям, обладающим необходимой квалификацией, принять участие в освоении космоса.
Прошло почти шесть десятилетий с тех пор, как советский космонавт Алексей Леонов вошел в историю, выйдя из крошечной капсулы "Восход-2" в сотнях километров над Землей. 18 марта 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, и провел там 12 минут и 9 секунд.
Его короткий выход в открытый космос стал первым из сотен выходов в открытый космос, которые астронавты и космонавты совершали, рискуя жизнью.
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