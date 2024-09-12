Видео SpaceX предлагает проследить за выходом в открытый космос на рекордной высоте

Хотя это первый выход в космос гражданского лица, гражданские астронавты летали в космос и раньше. Например, Нил Армстронг был гражданским лицом во время полета Apollo-11, хотя и прошел подготовку в качестве астронавта. С другой стороны, Polaris Dawn знаменует собой время, когда научно-технический прогресс позволит обычным людям, обладающим необходимой квалификацией, принять участие в освоении космоса.

Прошло почти шесть десятилетий с тех пор, как советский космонавт Алексей Леонов вошел в историю, выйдя из крошечной капсулы "Восход-2" в сотнях километров над Землей. 18 марта 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, и провел там 12 минут и 9 секунд.

Его короткий выход в открытый космос стал первым из сотен выходов в открытый космос, которые астронавты и космонавты совершали, рискуя жизнью.

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