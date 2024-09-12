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Видео SpaceX предлагает проследить за выходом в открытый космос на рекордной высоте

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Выход в открытый космос
Выход в открытый космос Фото: @MarioNawfal

Миссия Polaris Dawn компании SpaceX стартовала рано утром во вторник и доставила на околоземную орбиту четырех гражданских астронавтов. За несколько часов команда вошла в историю, достигнув рекордной высоты в 1 400 километров, что выше, чем при любом пилотируемом космическом полете со времен миссий Apollo. На сегодня запланирован и первый выход в открытый космос частного "пассажира".

Выход в космос запланирован в четверг, 12 сентября, в 12:58 по латвийскому времени. Цель миссии - испытать новые EVA-скафандры (Extravehicular Activity) SpaceX, которые в течение последних двух с половиной лет специально разрабатывались, чтобы защитить астронавтов от экстремальных условий в космосе.

В целом выход в космос будет продолжаться примерно два часа, во время чего Джаред Айзекман и Сара Гиллис будут находиться за пределами космического корабля примерно 20 минут.

В состав экипажа Polaris Dawn входят миллиардер Джаред Айзенман, финансирующий миссию, бывший пилот ВВС США Скотт Поттс и инженеры SpaceX Анна Менон и Сара Гиллис. Айзенман и Гиллис - первые непрофессиональные астронавты, которые выйдут в открытый космос за пределы космического корабля. Внутри корабля их поддерживают Менон и Потпит, которые также надевают такие же защитные костюмы при старте корабля и при открытии люка. Таким образом, все четыре члена экипажа подвергаются воздействию космического вакуума.

Хотя это первый выход в космос гражданского лица, гражданские астронавты летали в космос и раньше. Например, Нил Армстронг был гражданским лицом во время полета Apollo-11, хотя и прошел подготовку в качестве астронавта. С другой стороны, Polaris Dawn знаменует собой время, когда научно-технический прогресс позволит обычным людям, обладающим необходимой квалификацией, принять участие в освоении космоса.

Прошло почти шесть десятилетий с тех пор, как советский космонавт Алексей Леонов вошел в историю, выйдя из крошечной капсулы "Восход-2" в сотнях километров над Землей. 18 марта 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, и провел там 12 минут и 9 секунд.

Его короткий выход в открытый космос стал первым из сотен выходов в открытый космос, которые астронавты и космонавты совершали, рискуя жизнью.

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