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Alexandra Nekrasova

В регионе Балтийского моря были констатированы российские самолеты; в небо подняли истребители НАТО

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Самолеты
Самолеты Фото: sargs.lv

В среду, 11 сентября, в регионе Балтийского моря были обнаружены четыре российских самолета без планов полетов и включенных транспондеров - два истребителя Су-30СМ и два бомбардировщика дальнего радиуса действия Ту-22М3.

Патрульные самолеты НАТО взлетели с территории Латвии для их идентификации и сопровождения.

Транспондер - это приемник сигнала, который автоматически реагирует на полученный сигнал, передавая дополнительную информацию.

Уже сообщалось, что к концу августа этого года было зафиксировано 109 случаев обнаружения российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи внешней границы территориальных вод Латвии.

В прошлом году было зафиксировано в общей сложности 159 таких случаев.

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