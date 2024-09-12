В регионе Балтийского моря были констатированы российские самолеты; в небо подняли истребители НАТО

Патрульные самолеты НАТО взлетели с территории Латвии для их идентификации и сопровождения.

Транспондер - это приемник сигнала, который автоматически реагирует на полученный сигнал, передавая дополнительную информацию.

Уже сообщалось, что к концу августа этого года было зафиксировано 109 случаев обнаружения российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи внешней границы территориальных вод Латвии.

В прошлом году было зафиксировано в общей сложности 159 таких случаев.

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