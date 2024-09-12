В ЧЕМ ПРИЧИНА? Комикесса Мария Маркова, выступление которой отменено в Риге, не приедет и в Таллинн

Участница популярного шоу "Женский стендап" на российском телеканале ТНТ Мария Маркова должна была выступить с юмористической программой в Таллинне 13 сентября, однако продажа билетов на мероприятие приостановлена, а сам концерт отменен.

Вчера, 12 сентября, стало стало известно, что концерт комикессы отменен и в соседней Риге - Марковой на неопределенный срок запрещен въезд на территорию Латвии.

Интересно, что оба выступления - в Таллинне и Риге - были запланированы на один и тот же день и время. В Таллинне мероприятие должно было пройти в Центре русской культуры 13 сентября в 19.00, а в Риге - в то же время в клубе Crystal.

Афиша выступления Марии Марковой в Таллинне. Фото: скриншот

Афиша выступления Марии Марковой в Риге. Фото: скриншот

Представитель Baltic Concert Group, организатор выступлений в Таллинне и Риге, Юри Валдмаа сказал, что продажа билетов на мероприятие в столице Эстонии была приостановлена одновременно с отменой концерта коллеги Марковой по "Женскому стендапу" Сауле Юсуповой, то есть в конце мая 2024 года.