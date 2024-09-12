Это лето в Латвии вошло в пятерку самых теплых

Прошедшее лето стало пятым самым теплым за всю историю наблюдений с 1924 года, разделив это место с летом 2002 и 2011 годов.

Все месяцы лета 2024 года были теплее нормы. Июнь со средней температурой воздуха +17 градусов оказался на 1,8 градуса теплее нормы и стал седьмым самым теплым за всю историю наблюдений наряду с июнем 1936 года. Июль и август со средней температурой воздуха +19 и +18,1 градуса соответственно были теплее нормы на 1,2 градуса.

Лето началось теплом, продолжилась жара второй половины мая, но вскоре температура понизилась и более недели оставалась ниже нормы. В течение всего июня средняя температура в основном превышала норму, а в конце месяца было установлено несколько рекордов тепла.