Этот четверг был богат на события. В обществе критикуют планы правительства сократить взносы во второй пенсионный уровень, девочку, которую отец незаконно увез в Россию на SUP-доске, вернули в Латвию, а также стало известно о смерти российского журналиста Николая Сванидзе. Об этих и других новостях четверга, 12 сентября, читайте в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 12 сентября ⟩ Подписи против пенсионной реформы, дочь Букайнса возвращена из России и благодарность Зеленского
Новости Латвии:
В течение дня на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей против сокращения взносов второго пенсионного уровня путем снижения почти на 17%, или с 6% до 5% от брутто-зарплаты, как это задумало сделать правительство.
Монику Букайне 2019 года рождения, которую отец в июле увез в Россию, вернули в Латвию, сообщает министр иностранных дел Байба Браже в социальной сети Х.
Иск бывшего владельца банка PNB Григория Гусельникова против Латвии уже обошелся стране примерно в 6,9 миллиона евро, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Кабинета министров Санта Йиргенсоне.
В понедельник, 9 сентября, сотрудники Госполиции задержали водителя автомобиля Nissan Qashqai. Водитель мчался со скоростью 186 км/ч, хотя разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 90 км/ч.
Бывший депутат Сейма Артус Кайминьш в своей передаче Suņu būda показал фотографию боксёра Майриса Бриедиса, на которой тот отдыхает на яхте с якобы российским флагом. Позже Кайминьш опроверг эту информацию на своей странице в Facebook.
За рубежом:
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях пост, в котором поблагодарил Латвию за поддержку.
О согласии Великобритании на удары дальнобойными ракетами по РФ сообщила The Guardian со ссылкой на источники. Издание отмечает, что на использование ракет Киевом, вероятно, введут ограничения.
Утром в четверг, 12 сентября, стало известно о смерти российского журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.
Американская компания SpaceX Илона Маска - лидер частного освоения космоса - успешно осуществила первый в истории полностью частный выход в открытый космос.
Во вторник, 10 сентября, легенда рока Джон Бон Джови остановил женщину, которая стояла на краю моста в Нэшвилле, штат Теннесси, пытаясь совершить безумный поступок.
Интересное чтиво:
Новости о Rail Baltica то и дело всплывают в инфополе. Это проект века для стран Балтии, который должен будет оказать существенное положительное влияние на транспортную доступность, туристическую привлекательность, экономику и общую безопасность. Многие с нетерпением ждут момента, когда смогут проехать по новой железной дороге из Эстонии в Литву, Латвию, Польшу и дальше. Но железные дороги и сейчас существуют в странах Балтии, и с их помощью вполне можно посетить три балтийские столицы. Правда, путешествие, о котором пойдет речь ниже, займет у вас двое суток. Подробности рассказывает эстонское издание Rus.Postimees.
За короткое время в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) поступили четыре ребенка с подозрением на дифтерию. Главный врач клиники детских заболеваний BKUS, инфектолог Гунта Лайзане рассказала в интервью TVNET+, что один из них с отрицательным результатом анализа был выписан домой, а другие остались в больнице. При этом все дети - из одной семьи, и все не были вакцинированы. В Латвии опасаются вспышки заболевания. Что известно об этом беспрецедентном случае?
Учителей со следующего года обяжут проходить курс сексуального воспитания детей. RUS TVNET отправился на улицы столицы, чтобы узнать мнение жителей и гостей Риги об этом. Ответы смотрите на видео!
"Меня зовут Антон, я рижанин, мне 40 лет, и да, я тот самый мужчина, который постоянно сидит в Tinder. Звучит как признание в клубе анонимных алкоголиков, и во многом это так и есть. Вырваться из бесконечного мира "свайпов" и "мэтчей" не легче, чем завязать с алкоголем", - признается Антон.
Утром в среду, 11 сентября, в Харьюском уездном суде Эстонии прошло слушание по делу о выдаче Украине заключенного Тимура Баратова, который подозревается там в совершении краж, в то время как эстонский суд уже признал его виновным в других кражах, сообщает портал Limon.
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