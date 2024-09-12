Главное за 12 сентября Подписи против пенсионной реформы, дочь Букайнса возвращена из России и благодарность Зеленского

О согласии Великобритании на удары дальнобойными ракетами по РФ сообщила The Guardian со ссылкой на источники. Издание отмечает, что на использование ракет Киевом, вероятно, введут ограничения.

Утром в четверг, 12 сентября, стало известно о смерти российского журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.

Американская компания SpaceX Илона Маска - лидер частного освоения космоса - успешно осуществила первый в истории полностью частный выход в открытый космос.

Во вторник, 10 сентября, легенда рока Джон Бон Джови остановил женщину, которая стояла на краю моста в Нэшвилле, штат Теннесси, пытаясь совершить безумный поступок.

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Новости о Rail Baltica то и дело всплывают в инфополе. Это проект века для стран Балтии, который должен будет оказать существенное положительное влияние на транспортную доступность, туристическую привлекательность, экономику и общую безопасность. Многие с нетерпением ждут момента, когда смогут проехать по новой железной дороге из Эстонии в Литву, Латвию, Польшу и дальше. Но железные дороги и сейчас существуют в странах Балтии, и с их помощью вполне можно посетить три балтийские столицы. Правда, путешествие, о котором пойдет речь ниже, займет у вас двое суток. Подробности рассказывает эстонское издание Rus.Postimees.