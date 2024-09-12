Видео ТВ: Родители Букайнса арестованы за помощь сыну в похищении внучки

Как передает программа, родители Букайнса помогли ему незаконно перевезти девочку в Россию.

TV3 Ziņas отмечает, что Госполиция пока дает на эту тему лишь формальные ответы, не раскрывая дополнительную информацию.

Ранее Госполиция сообщила, что возбудила уголовное дело по факту похищения ребенка и 22 июля в Латвии были задержаны два человека. Они были признаны подозреваемыми в пособничестве преступлению и заключены судом под арест. Кто эти люди, не уточнялось.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере заявила в четверг в программе Латвийского радио Krustpunktā, что против родителей отца ребенка возбуждено уголовное дело за соучастие в совершении преступления.

По данным Минюста, вечером 11 сентября ребенок вместе с матерью вернулся из России в Латвию.

Видео: Выпуск программы TV3 Ziņas

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!