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Andrejs Timofejevs

Здравствуй, осень: в пятницу пройдут дожди и грозы

Обновлено 13 сентября 2024, 08:24
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Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу, 13 сентября, в Латвии будет преобладать облачная погода, во многих регионах пройдут сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Наиболее интенсивные грозовые ливни вероятны вечером в центральных регионах страны.

Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, на востоке Латвии - восточный и юго-восточный. Максимальная температура воздуха составит +18...+21 градус, на востоке страны - до +24 градуса.

В Риге небо будет пасмурным, в течение дня ожидаются дожди, наиболее интенсивные - вечером. Температура воздуха составит около +19 градусов.

Как сообщалось, ночью на территорию Латвии пришла активная зона осадков, которая принесла сильные дожди в центральные и восточные регионы страны, в том числе в Ригу, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVGMC).

На ночь в связи с сильными дождями для Центральной и Восточной Латвии было объявлено желтое предупреждение.

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