"Сегодняшний удар в Черном море был нанесен по обычному гражданскому судну сразу после того, как оно покинуло территориальные воды Украины, - сообщил Зеленский в Telegram. - По предварительной информации, на этот раз, к счастью, обошлось без человеческих жертв".

Президент также опубликовал в соцсети фотографии потерпевшего крушение корабля.

"Мы ждем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны стать целью ракет", - добавил он, напомнив, что Украина является одним из главных мировых доноров продовольственной безопасности.

Russian missile against a wheat cargo bound for Egypt. Tonight, Russia launched a strike on an ordinary civilian vessel in the Black Sea right after it left Ukrainian territorial waters. Fortunately, there were no casualties, according to preliminary reports.



Ukraine is one of… pic.twitter.com/nNCqNDVfJV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 12, 2024

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил на брифинге, что США помогут Украине защититься от баллистических ракет, которые Иран поставил России.

По словам представителя Пентагона, переданные России иранские ракеты Fath 360 позволят российской армии "зарезервировать" более совершенные ракеты большей дальности для других целей.

США будут работать с Украиной, чтобы убедиться, что у Киева есть возможность защититься от этих ракет, добавил он.

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