Что могло изменить отношение США к ударам по РФ? Отвечает The Times

"США блокировали использование такого оружия, как британские ракеты Storm Shadow, на российской территории, опасаясь эскалации конфликта. В последние недели усилилось давление на США и Великобританию с целью изменить политику в отношении оружия дальнего действия, и в среду к этим призывам присоединились бывшие военачальники [США] в Европе и бывшие послы США", - указывает издание.

В письме госсекретарю США Энтони Блинкену и министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лэмми бывшие официальные лица США и Великобритании призвали снять ограничения на это оружие, заявив, что при "самовольном ограничении" возможностей Киева его применять западная помощь становится "менее эффективной".

Подписавшиеся стороны, в том числе генерал Филип Бридлав, бывший командующий объединенными силами НАТО, и генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе, подчеркивают, что эта зима будет самой тяжелой для украинцев, поскольку армия РФ будет снова стремиться уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

The Times со ссылкой на свои источники сообщает, что президент США может согласиться на использование ракет Storm Shadow/SCALP для поражения целей на территории России. При этом речь не идет о разрешении использования для этих целей поставленных США ракет ATACMS.

В то же время агентство Bloomberg сообщает, что США и Великобритания обсуждают возможность разрешить Украине применять британские крылатые ракеты, использующие навигационные данные США, для поражения целей внутри России.

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