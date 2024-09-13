Главное за 13 сентября Языковой скандал в Латвии, магазинные кражи и демонтаж объектов, посвященных Пушкину

24 июля 1989 года на горе Асахидакэ на острове Хоккайдо, Япония, пропали два альпиниста из Токио. Спасатели отправились их искать с вертолетами, пока не заметили на земле сделанный из бревен огромный знак SOS. Примерно в 2-3 километрах от знака и находились пропавшие альпинисты. Когда спасатели их похвалили за разумное действие в виде создания сигнала SOS, альпинисты пожали плечами - оказывается, никакой сигнал SOS они не сооружали. Все стало еще более странным, когда спасатели еще раз прибыли на зов о помощи в это же самое место.

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