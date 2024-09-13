В последний рабочий день недели произошло много важных событий - очередной языковой скандал в информационном пространстве Латвии, родители больных детей не поменяли мнения о вакцинации, а TVNET+ выяснил, как обстоят дела с магазинными кражами и эффективны ли внешние антикражные системы в принципе. Об этих и других новостях пятницы, 13 сентября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 13 сентября ⟩ Языковой скандал в Латвии, магазинные кражи и демонтаж объектов, посвященных Пушкину
Новости Латвии:
Очередной языковой скандал в информационном пространстве Латвии. Теперь действующие лица - театральный режиссер Алвис Херманис и программа Латвийского телевидения Kultūršoks.
Как сообщалось, уже неделю врачи Детской клинической университетской больницы (BKUS) борются за жизнь четырехлетнего мальчика, в семье которого зафиксирована вспышка смертельной дифтерии. В больнице также лечатся три его сестры. Даже видя страдания больных детей, мнения о вакцинации их родители не поменяли, сообщает LSM+.
Lidl начал оснащать магазины кассами самообслуживания. Но покупателей ждал сюрприз: дополнительно появились "ворота безопасности", для открытия которых надо просканировать чек. Некоторые были недовольны, мол, покупателей заведомо считают нечистыми на руку. TVNET+ выяснил, насколько уникальна такая система, как обстоят дела с магазинными кражами в Латвии и эффективны ли внешние антикражные системы в принципе?
В пятницу, 13 сентября, Совет Рижской думы по памятникам поддержал демонтаж памятных объектов, посвященных российскому поэту Александру Пушкину и его музе Анне Керн, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
TVNET+ продолжает изучать декларации государственных должностных лиц. На этот раз в центре внимания - оппозиционные депутаты Сейма. Первые три публикации были посвящены "Новому единству", "Прогрессивным" и Союзу зеленых и крестьян (СЗК). Теперь рассматриваем "Объединенный список", Нацобъединение, "Стабильности!", "Латвия на первом месте" и внефракционных депутатов.
Снижение тарифа на теплоэнергию AS Rīgas siltums позволит рижанам сэкономить около 40 млн евро, сообщила агентству LЕТА и. о. руководителя отдела по связям с общественностью предприятия Агнете Бушта.
За рубежом:
В четверг, 12 сентября, в Черном море российская военная ракета поразила судно, которое перевозило пшеницу из Украины в Египет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Соратники Алексея Навального опубликовали расследование, в котором утверждают, что за нападением на Леонида Волкова в Вильнюсе стоит бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (оба в реестре "иноагентов"). Невзлин обвинения отвергает. Издание "Проект" подтвердило подлинность переписки, в которой человек, указанный как "Леонид Невзлин", общался с предполагаемым организатором нападения.
Российские дроны и ракеты, нацеленные на Украину, продолжают нарушать воздушное пространство НАТО, подвергая риску граждан стран восточного фланга альянса. Эксперты - о возможных ответных мерах НАТО.
Если человек работает и получает зарплату, но к концу месяца у него не остается денег, на это может быть несколько причин: возможно, он просто не умеет обращаться с деньгами. Однако есть большая вероятность, что такой человек относится к быстро растущему классу работающих, которые живут в относительной бедности, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Жительница Ропажского края Дагмара вместе с мужем Робертом летом 2022 года купила подержанный автомобиль Jaguar F-PACE 2017 года выпуска с относительно небольшим пробегом. Уже через два года, когда пробег все еще оставался довольно скромным, машина начала дымить. Автомобиль отвезли в сервис к дилеру, где были обнаружены серьезные дефекты. В ремонте машина находится уже три месяца - летом пенсионеры заплатили за ремонт 16 тысяч евро, сообщает программа Bez tabu на TV3.
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