На минувшей неделе основными предметами обсуждения для кремлевских пропагандистов стали визит президента России Владимира Путина в Монголию, "ответные" удары по Полтаве и заявление Путина о том, что его фаворитом на предстоящих президентских выборах в США является кандидат от партии демократов Камала Харрис.
Видео ⟩ За занавесом: приказы Путина пропагандистам от Вашингтона до Улан-Батора
Параллельно русские продолжали гордиться успехами на фронте, утверждая, что скоро будет "освобожден" Донецк, а украинская операция в Курске провалилась. Не обошлось и без лживого видео: на нем некий попавший в плен украинский разведчик рассказывал, будто должностные лица НАТО спланировали подрыв Курской АЭС и главнокомандующий украинской армией Александр Сырский лично отдал приказ украинским военным разместить взрывные устройства на АЭС. И лишь "героическими усилиями" российской армии удалось предотвратить этот теракт.
Пропагандисты как "солдаты Путина"
Русские продолжают рассказывать байки о царящей в США диктатуре и ограничениях на свободу слова. Особенно громко раздавались стенания пропагандистов о санкциях Вашингтона против финансируемого Россией СМИ "RT", основой которым послужили незаконные попытки повлиять на предстоящие президентские выборы в США.
Среди попавших под санкции Минфина США десяти лиц и двух подразделений СМИ - главный редактор RT Маргарита Симоньян и ее заместитель Елизавета Бродская. "Сегодняшним решением подтверждаются постоянные стремления правительства США привлекать к ответственности за действия, целью которых является снижение доверия общества к нашим учреждениям", - отметила министр финансов США Джанет Йеллен, добавив, что "Минфин не станет сомневаться в необходимости реализации намерения по защите наших демократических принципов и целостности нашей избирательной системы".
Le Monde также ссылается на слова генерального прокурора США Меррика Гарланда, возглавляющего рабочую группу по угрозе выборам, о том, что двум сотрудникам RT в Нью-Йорке предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов.
По утверждению Гарланда, их обвиняют в финансировании компании, базирующейся в штате Теннесси, "с целью распространения контента, который считается благоприятным для российского правительства", а также в заключении договоров с американскими инфлюенсерами о распространении ими контента "в соответствии с интересами России и для усиления внутреннего раскола США".
Видео: Фрагмент российской пропагандистской телепередачи
Москва все обвинения, конечно, отрицает, называя их провокациями и клеветой, а также попытками ограничить свободу слова. В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" Симоньян долго рассказала, что с момента вторжения России в Украину работе журналистов в западных странах чинятся всяческие препятствия, поэтому RT в Америке работает в "подпольном режиме" и его аудитория за это время существенно возросла - до 14 млн. Симоньян заявила, что RT не осуществляет никакого противозаконного вмешательства в предстоящие президентские выборы в США, а лишь предоставляет зрителям "объективную информацию" о происходящем в мире.
Симоньян также подчеркнула, что RT не прекратит свою подпольную деятельность, так как "мы подчиняемся только приказам Путина и являемся солдатами Путина". Она заявила, что обвинения в адрес сотрудников в отмывании денег сфабрикованы, чтобы заставить их сотрудничать со спецслужбами США. Пропагандистка также иронизировала над вопросом о том, не выполняет ли она приказы Кремля. "Какие еще приказы я должна выполнять? ЦРУ? Я работаю в финансируемом государством СМИ и горжусь работой для своей страны", - заявила Симоньян.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской телепередачи
Наряду с этой историей пропагандист Дмитрий Киселев обратился к успехам крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AFD) на федеральных выборах в Восточных землях Германии. Он преподнес их как победу "здравого смысла", отметив, что восточные немцы таким образом выступают против "русофобии" и "разжигания войны".
Иначе как шизофренической такую позицию назвать нельзя, так как в одном предложении пропагандисты утверждают, что борются с "возрождающимся в Европе фашизмом", а в другом - прославляют крайне правую партию.
О жертвах умалчивают и призывают к мести
Конечно, российское государственное телевидение не упомянуло о том, что в результате ракетного удара России по Львову в минувшую среду были убиты не менее семи человек, по меньшей мере 53 получили ранения. Среди погибших как минимум двое детей, отмечает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. В результате этого нападения погибла целая семья, в живых остался только отец. Не сообщалось и о том, что во время российского ракетного налета на Павлоград в пятницу был убит один человек и более 50 получили ранения, в том числе трое детей.
При этом с большой гордостью и пафосом российские СМИ сообщали, что в ходе "ответных ударов" по Полтаве уничтожен Полтавский военный институт связи.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской телепередачи
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская написала о случившемся в соцсети Х: "Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненных в результате ракетного удара России по Полтаве. Это шокирующая трагедия для всей Украины. Враг попал по образовательному учреждению и больнице. Мы уже знаем о 47 погибших и 206 раненых. Россия лишает нас самого ценного - жизни. Мы никогда этого не забудем. Вечная память".
Пропагандисты между тем с пеной у рта утверждали, что сообщения о попадании по больнице - ложь, ничего подобного не произошло. А удар по образовательному учреждению, по мнению русских, полностью оправдан, поскольку там работали инструкторы стран НАТО. И лишь поэтому Запад поднял суету из-за этого "закономерного" удара.
Поддерживает кандидатуру Харрис и дружит с монголами
На прошлой неделе Путин заявил, что на предстоящих президентских выборах в США поддерживает кандидата от партии демократов Камалу Харрис. В свою очередь, многие западные политические аналитики утверждают, что это обманный ход Кремля.
Так, например, американский телеканал CNN пишет на своей платформе, что "Путин просто троллит Харрис": "Несмотря на громкую поддержку российским лидером демократов, заместитель генпрокурора США Лиза Монако заявила, что три российских компании по указанию Путина использовали фейковые профили для распространения в соцсетях ложных сюжетов. Внутренние документы, подготовленные одной из этих российских компаний, свидетельствуют о том, что в числе прочего пропагандисты пытались поддержать кандидатуру Трампа или любого другого лица, выдвинутого кандидатом от республиканцев на пост президента".
СМИ подчеркивает, что "Путин просто размешивает внутриполитический котел США", и напоминает, что еще в декабре 2015 года Путин назвал Трампа ведущим кандидатом - за месяц до того, как бизнесмен был номинирован республиканцами.
В свою очередь, глава правления Украинского института американистики Владислав Фарапонов признал изданию Politico, что "было бы абсурдно думать, что Камала Харрис или какое-либо другое высокопоставленное должностное лицо администрации Байдена лучше служили бы интересам Путина или России, чем Дональд Трамп. Похоже, это еще одно публичное прикрытие для постоянных попыток России повлиять на выборы в США. Поскольку досрочное голосование начинается в конце сентября, Путин четко понимает график".
Издание Le Monde ссылается на ответ представителя Совета национальной безопасности Джона Керби на комментарий Путина: он призывал российского лидера "перестать вмешиваться" в американские выборы. "Люди, которые должны определить, кто будет президентом США, - это только американский народ, и мы бы очень оценили, если бы господин Путин а) перестал говорить о наших выборах и б) прекратил бы в них вмешиваться", - заявил Керби.
А вот о визите Путина в Монголию пропагандисты рассказывали в восторженных тонах, подчеркивая, что Монголия ни разу не сдалась под давлением Запада, требующего ареста Путина.
Между тем, Politico в связи с позицией Монголии выступил с заголовком "Просим прощения у всех, наши руки связаны". Таково истинное послание монгольского правительства после того, как ему не удалось применить международный ордер на арест в отношении президента России Владимира Путина, когда тот прибыл в страну с официальным визитом.
Представитель правительства Монголии отметил в интервью Politico, что страна находится в состоянии энергетической зависимости от Москвы и это мешает надеть на Путина наручники на основании ордера Международного уголовного суда (МУС) по военным преступлениям в Украине.
"Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии. Эта поставка очень важна для того, чтобы обеспечить выживание нашего населения", - признал представитель Монголии.
Кремлевское телевидение транслировало многочисленные сюжеты, в которых российский лидер запечатлен с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Оба президента были на центральной площади Чингисхана в столице Улан-Баторе, где проходила торжественная церемония встречи.
Международная ассоциация адвокатов уже заявила, что Монголия предпочла политику закону. Организация предупредила, что МУС может возбудить дело против Монголии. Если Монголия не арестует Путина, ей, скорее всего, грозят санкции за бездействие, отметил в беседе с изданием Politico накануне визита Путина венгерский эксперт в области права Тамаш Хофманн.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!