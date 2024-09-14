Видео За занавесом: приказы Путина пропагандистам от Вашингтона до Улан-Батора

Видео: Фрагмент российской пропагандистской телепередачи

Наряду с этой историей пропагандист Дмитрий Киселев обратился к успехам крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AFD) на федеральных выборах в Восточных землях Германии. Он преподнес их как победу "здравого смысла", отметив, что восточные немцы таким образом выступают против "русофобии" и "разжигания войны".

Иначе как шизофренической такую позицию назвать нельзя, так как в одном предложении пропагандисты утверждают, что борются с "возрождающимся в Европе фашизмом", а в другом - прославляют крайне правую партию.

О жертвах умалчивают и призывают к мести

Конечно, российское государственное телевидение не упомянуло о том, что в результате ракетного удара России по Львову в минувшую среду были убиты не менее семи человек, по меньшей мере 53 получили ранения. Среди погибших как минимум двое детей, отмечает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. В результате этого нападения погибла целая семья, в живых остался только отец. Не сообщалось и о том, что во время российского ракетного налета на Павлоград в пятницу был убит один человек и более 50 получили ранения, в том числе трое детей.

При этом с большой гордостью и пафосом российские СМИ сообщали, что в ходе "ответных ударов" по Полтаве уничтожен Полтавский военный институт связи.

Видео: Фрагмент российской пропагандистской телепередачи