Бить или не бить. Что западная пресса пишет о возможной отмене запрета на ракетные удары Украины по России

Британские ракеты Stormy Shadow Фото: Getty Images

Последняя информация говорит в пользу того, что США могут разрешить ВСУ применять крылатые ракеты Storm Shadow или SCALP британского и французского производства. В них есть американские компоненты и США имели право ограничивать их применение.

Однако украинцы явно рассчитывали на то, что им могли бы разрешить применять баллистические ATACMS, которые также уже есть у ВСУ.

Storm Shadow — крылатые ракеты воздушного базирования, украинцы запускают их со старых советских бомбардировщиков Су-24. Эти ракеты в экспортном варианте имеют уменьшенную вдвое дальность в 250 километров. И они оснащены проникающей боевой частью, которая позволяет поражать хорошо защищенные и укрепленные цели.

Это, безусловно, их достоинство, но оно также приводит к тому, что такие ракеты не очень эффективны для больших целей на поверхности земли, таких, как личный состав, склады, позиции артиллерии и ПВО, аэродромы с самолетами и вертолетами.

ATACMS — баллистическая ракета, которую запускают с земли с дальностью в 300 километров. Она как раз хорошо поражает такие слабозащищенные цели на открытой местности.

Обе ракеты можно было бы сравнить со снайперской винтовкой и дробовиком — каждое оружие полезно по-своему.

Поэтому, если надежды украинцев окажутся тщетными, и они получат только крылатые ракеты, то это сильно уменьшит их возможности по сравнению с теми, которые они бы получили вместе с ATACMS.