Россия грозит НАТО последствиями за удары Украины вглубь РФ

"Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине", - заявил российский президент. В случае соответствующего решения изменится "сама суть этого конфликта", а Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", уточнил он.

Кирби: США всерьез относятся к угрозам Путина

Директор по коммуникациями Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя угрозы Владимира Путина в адрес союзников Украины, заявил: "Я никогда не говорил и мы никогда не скажем, что не воспринимаем угрозы Путина всерьез". По его словам, президент РФ "доказал, что он способен на эскалацию и агрессию".

При этом угрозы Путина - "не то, чего мы не слышали раньше", добавил Кирби. "Так что мы принимаем их к сведению", - резюмировал он.