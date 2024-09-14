Не возвращался домой с понедельника: разыскивается 17-летний Густав

Молодой человек ушел из дома в районе улицы Кришьяна Валдемара в понедельник, 9 сентября, и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост около 178 см, коренастое телосложение, короткие каштановые волосы. На ногах черная спортивная обувь, по поводу одежды у правоохранителей информации нет.

Полиция просит ознакомиться с фотографией подростка и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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