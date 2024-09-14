Ливни обрушились на Центральную Европу: наводнения в Чехии и Польше

По прогнозам метеорологов, из-за системы низкого давления, движущейся с севера Италии, на большей части территории Чешской Республики ожидается большое количество осадков.

Некоторые эксперты сравнивают прогнозы на эти выходные с разрушительными наводнениями в регионе в 1997 году.

27 лет назад в результате наводнения погибло более 100 человек, 50 из них - на востоке Чехии, где были затоплены большие территории.

Сейчас чехов призывают держаться подальше от парков и лесов, поскольку прогнозируется сильный ветер со скоростью до 100 километров в час (28 метров в секунду).

Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу отправился в юго-западный город Вроцлав, где также прогнозируются наводнения.

Власти призывают людей запастись едой и подготовиться к перебоям с электричеством, в том числе зарядить внешние аккумуляторы.

Туск, встретившись с пожарными и другими работниками экстренных служб, сказал, что прогнозы не вызывают "чрезмерного беспокойства".

"Нет причин для паники, но есть причины для полной мобилизации", - подчеркнул премьер-министр.

Метеорологическая служба Германии выпустила предупреждение о сильных осадках по всей стране, в том числе в Альпах, где на больших высотах ожидается обильный снегопад и сильный ветер.

Австрия также готовится к проливным дождям и сильному холодному фронту, который, как ожидается, принесет снег в самые высоко расположенные районы страны.

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