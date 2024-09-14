В Чехии и Польше сильные дожди, прошедшие в ночь на субботу, привели к наводнениям в некоторых районах, и синоптики предсказывают, что уровень воды продолжит расти.
Ливни обрушились на Центральную Европу: наводнения в Чехии и Польше
Страны Центральной Европы с пятницы готовятся к сильным дождям и наводнениям, которые прогнозируются в Чехии, Польше, Австрии, Германии, Словакии и Венгрии в конце недели.
Проливные дожди в районе рек Эльба и Влтава в Чехии привели к повышению уровня воды в Эльбе.
Власти Чехии объявили третий уровень опасности наводнений в районе 20 рек, сообщает чешское информационное агентство ČTK.
Деревня Микуловице, расположенная недалеко от польской границы, была затоплена в субботу утром, согласно кадрам, опубликованным Чешским телевидением на платформе X.
В чешском южном городе Ческе Будеёвице пожарные с вечера пятницы устанавливают заграждения от наводнений вдоль рек Мальше и Влтава.
В Праге полным ходом идет подготовка к ожидаемому разливу Влтавы: вдоль реки установлены заграждения от наводнений, а движение лодок приостановлено.
В выходные ожидается дальнейшее повышение уровня воды в чешских реках. Количество осадков, выпавших с пятницы, достигло в некоторых местах от 50 до 110 литров на квадратный метр.
На юго-западе Польши, в Опольском крае из берегов вышла река Бяла-Глухоласка.
По прогнозам метеорологов, из-за системы низкого давления, движущейся с севера Италии, на большей части территории Чешской Республики ожидается большое количество осадков.
Некоторые эксперты сравнивают прогнозы на эти выходные с разрушительными наводнениями в регионе в 1997 году.
27 лет назад в результате наводнения погибло более 100 человек, 50 из них - на востоке Чехии, где были затоплены большие территории.
Сейчас чехов призывают держаться подальше от парков и лесов, поскольку прогнозируется сильный ветер со скоростью до 100 километров в час (28 метров в секунду).
Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу отправился в юго-западный город Вроцлав, где также прогнозируются наводнения.
Власти призывают людей запастись едой и подготовиться к перебоям с электричеством, в том числе зарядить внешние аккумуляторы.
Туск, встретившись с пожарными и другими работниками экстренных служб, сказал, что прогнозы не вызывают "чрезмерного беспокойства".
"Нет причин для паники, но есть причины для полной мобилизации", - подчеркнул премьер-министр.
Метеорологическая служба Германии выпустила предупреждение о сильных осадках по всей стране, в том числе в Альпах, где на больших высотах ожидается обильный снегопад и сильный ветер.
Австрия также готовится к проливным дождям и сильному холодному фронту, который, как ожидается, принесет снег в самые высоко расположенные районы страны.
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