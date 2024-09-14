Сб, 14.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Ливни обрушились на Центральную Европу: наводнения в Чехии и Польше

CopyMessenger Telegram Whatsapp
В Праге пожарные возводят заграждения для борьбы с надвигающимися наводнениями
В Праге пожарные возводят заграждения для борьбы с надвигающимися наводнениями Фото: AFP / Scanpix

В Чехии и Польше сильные дожди, прошедшие в ночь на субботу, привели к наводнениям в некоторых районах, и синоптики предсказывают, что уровень воды продолжит расти.

Страны Центральной Европы с пятницы готовятся к сильным дождям и наводнениям, которые прогнозируются в Чехии, Польше, Австрии, Германии, Словакии и Венгрии в конце недели.

Проливные дожди в районе рек Эльба и Влтава в Чехии привели к повышению уровня воды в Эльбе.

Власти Чехии объявили третий уровень опасности наводнений в районе 20 рек, сообщает чешское информационное агентство ČTK.

Деревня Микуловице, расположенная недалеко от польской границы, была затоплена в субботу утром, согласно кадрам, опубликованным Чешским телевидением на платформе X.

В чешском южном городе Ческе Будеёвице пожарные с вечера пятницы устанавливают заграждения от наводнений вдоль рек Мальше и Влтава.

В Праге полным ходом идет подготовка к ожидаемому разливу Влтавы: вдоль реки установлены заграждения от наводнений, а движение лодок приостановлено.

В выходные ожидается дальнейшее повышение уровня воды в чешских реках. Количество осадков, выпавших с пятницы, достигло в некоторых местах от 50 до 110 литров на квадратный метр.

На юго-западе Польши, в Опольском крае из берегов вышла река Бяла-Глухоласка.

По прогнозам метеорологов, из-за системы низкого давления, движущейся с севера Италии, на большей части территории Чешской Республики ожидается большое количество осадков.

Некоторые эксперты сравнивают прогнозы на эти выходные с разрушительными наводнениями в регионе в 1997 году.

27 лет назад в результате наводнения погибло более 100 человек, 50 из них - на востоке Чехии, где были затоплены большие территории.

Сейчас чехов призывают держаться подальше от парков и лесов, поскольку прогнозируется сильный ветер со скоростью до 100 километров в час (28 метров в секунду).

Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу отправился в юго-западный город Вроцлав, где также прогнозируются наводнения.

Власти призывают людей запастись едой и подготовиться к перебоям с электричеством, в том числе зарядить внешние аккумуляторы.

Туск, встретившись с пожарными и другими работниками экстренных служб, сказал, что прогнозы не вызывают "чрезмерного беспокойства".

"Нет причин для паники, но есть причины для полной мобилизации", - подчеркнул премьер-министр.

Метеорологическая служба Германии выпустила предупреждение о сильных осадках по всей стране, в том числе в Альпах, где на больших высотах ожидается обильный снегопад и сильный ветер.

Австрия также готовится к проливным дождям и сильному холодному фронту, который, как ожидается, принесет снег в самые высоко расположенные районы страны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх