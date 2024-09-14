Джастин Тимберлейк заключил следку с правосудием и согласился с условиями, чтобы в США закрыли его дело о вождении в нетрезвом виде.
Штраф, общественные работы и публичное заявление. Дело против Тимберлейка закрыто
Поп-звезда, которого изначально обвинили в вождении в нетрезвом виде, предстал перед судом в штате Нью-Йорк, где признал свою вину. Вождение в нетрезвом виде не является уголовным преступлением.
Тимберлейка обязали выплатить штраф в размере 500 долларов США (450 евро) с доплатой в 260 долларов США (235 евро) и отработать 25 часов на общественных работах. Певец также должен будет сделать публичное заявление с призывом к общественной безопасности вне суда.
"Даже если вы выпили один коктейль, не садитесь за руль автомобиля, - сказал певец. - Я допустил ошибку, но я надеюсь, что каждый, кто сейчас смотрит и слушает, может вынести из этого урок. Я знаю, что определенно чему-то научился".
Как уже сообщалось, американская поп-звезда Джастин Тимберлейк утром 18 июня в Нью-Йорке был задержан за езду в состоянии алкогольного опьянения.
Тимберлейк находился в Хэмптоне, популярном месте летнего отдыха знаменитостей на Лонг-Айленде.
Тимберлейк был арестован вскоре после полуночи. Согласно официальной информации, он был остановлен полицейскими за то, что не остановился перед знаком "Стоп" и не придерживался правой стороны дороги.
В полицейском протоколе было записано, что глаза у артиста были налиты кровью и остекленели, а "дыхание источало сильный запах алкогольного напитка". Пройти дыхательный тест на алкоголь Тимберлейк отказался, а иные тесты на трезвость он провалил.
"Я выпил один мартини и последовал за своими друзьями домой", - сказал Тимберлейк полицейскому, который его остановил.
Адвокат певца Эдвард Берк Джуниор рассказал, что будет защищать своего клиента и в данный момент вовлечен в процесс.
43-летний Тимберлейк собирался начать мировое турне в поддержку своего шестого альбома Everything I Thought It Was.
Тимберлейк, бывший участник популярного бойз-бенда NSYNC, - актер, автор песен и один из самых продаваемых артистов всех времен.
Ранее поп-звезда открыто говорил о том, что обратился за помощью в связи с чрезмерным употреблением алкоголя.
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