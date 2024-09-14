Штраф, общественные работы и публичное заявление. Дело против Тимберлейка закрыто

Поп-звезда, которого изначально обвинили в вождении в нетрезвом виде, предстал перед судом в штате Нью-Йорк, где признал свою вину. Вождение в нетрезвом виде не является уголовным преступлением.

Тимберлейка обязали выплатить штраф в размере 500 долларов США (450 евро) с доплатой в 260 долларов США (235 евро) и отработать 25 часов на общественных работах. Певец также должен будет сделать публичное заявление с призывом к общественной безопасности вне суда.

"Даже если вы выпили один коктейль, не садитесь за руль автомобиля, - сказал певец. - Я допустил ошибку, но я надеюсь, что каждый, кто сейчас смотрит и слушает, может вынести из этого урок. Я знаю, что определенно чему-то научился".

Как уже сообщалось, американская поп-звезда Джастин Тимберлейк утром 18 июня в Нью-Йорке был задержан за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Тимберлейк находился в Хэмптоне, популярном месте летнего отдыха знаменитостей на Лонг-Айленде.