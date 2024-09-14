Центральная Европа готовится к мощным наводнениям. В Румынии от стихии погибли четыре человека

Польский премьер-министр Дональд Туск накануне посетил город Вроцлав, который может стать одним из наиболее пострадавших в случае наводнения. Он сказал, что что «причин для паники нет», однако призвал жителей готовиться к возможному стихийному бедствию.

Деревня Лубжа в Польше уже пострадала от проливных дождей. По словам синоптиков, следующие 24 часа будут решающими Фото: EPA

В Польше в состояние повышенной готовности приведены войска территориальной обороны.

Институт метеорологии и водного хозяйства Польши объявил предупреждение самого высокого уровня из-за сильных дождей и расширил зону возможного затопления — теперь в него попадает устье реки Одер — в месте ее впадения в Балтийское море.

В Малопольском и Нижеселезийском воеводстве заготовлены сотни тысяч мешков с песком.

При этом, по словам Туска, власти не ожидают масштабного наводнения, скорее, речь идет о кратковременных локальных наводнениях, ливневых паводках.

Наводнение в польском городе Замосць Фото: EPA

В Праге в пятницу пожарные закрыли противопаводковые ворота на канале Чертовка. Эти ворота были возведены после разрушительных наводнений 1997 и 2002 годов для защиты города от воды.

В столице Чехии также приступили к установке мобильных противопаводковых барьеров в наиболее вероятных местах затопления.

Набережные города закрыты с вечера пятницы, 13 сентября. Также может быть принято решение о прекращении судоходства.

Впрочем, Прагу, по прогнозу синоптиков, стихия если и не обойдет стороной полностью, то ее последствия будут менее серьезными, чем в центральных и восточных районах Чехии.