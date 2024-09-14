Вот и подходит к концу пасмурная, но теплая суббота. День принес немало интересных новостей, самые важные из которых мы собрали в ежедневной подборке RUS TVNET. Рассказываем коротко о главном за субботу, 14 сентября.
Главное за 14 сентября ⟩ Пустые дезинфекторы в ТЦ, рестораны Вецриги против бездомных и "водяные ослики" в фильтре для воды
Новости Латвии:
Латвийский новостной ландшафт полнится все новыми данными о возросшем количестве заболевших Covid-19. Тем временем об усилении антиковидных мер никто не говорит, а емкости с дезинфекционной жидкостью в местах скопления людей - супермаркетах и торговых центрах - нередко оказываются пусты.
TVNET+ обратился к владельцам излюбленных рижанами торговых мест, чтобы выяснить, как сейчас они борются с угрозой заразиться коронавирусом.
В распоряжении Латвийского телевидения (LTV) оказалась видеозапись жителя Латгале, на которой запечатлен момент детонации российского боевого беспилотника.
Предприниматели, работающие в сфере общественного питания, бьют тревогу по поводу бездомных в Старой Риге, которые в состоянии алкогольного опьянения совершают неадекватные действия, отпугивающие клиентов, сообщает программа Bez Tabu.
В пятницу, 13 сентября, ранним утром на улице Зиепниеккална в Риге произошло жесткое столкновение двух автомобилей - от удара обе машины вынесло с проезжей части, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Житель Дарзциемса Александр после реновации своего дома столкнулся с совершенно неожиданной проблемой - в фильтрах для воды завелись животные под названием "водяные ослики", сообщает передача Bez Tabu на телеканале TV3.
На прошлой неделе цены на топливо в столицах стран Балтии снизились, причем в Риге это снижение было самым резким, свидетельствуют данные агентства LETA.
Несколько сотен человек собрались в субботу в Риге на межконфессиональное и международное христианское шествие "Марш Иисуса", сообщает агентство LETA.
На прошедшем в субботу конгрессе политической партии "Движение За" председателем ее правления избрана Линда Цурика, сообщил агентству LETA член правления Микс Целминьш.
За рубежом:
На минувшей неделе основными предметами обсуждения для кремлевских пропагандистов стали визит президента России Владимира Путина в Монголию, "ответные" удары по Полтаве и заявление Путина о том, что его фаворитом на предстоящих президентских выборах в США является кандидат от партии демократов Камала Харрис.
В пятницу, 13 сентября, состоялось предварительное слушание по делу женщины, обвиняемой в убийстве младенца и осквернении трупа в Сууре-Ляхтру в феврале нынешнего года. В ходе заседания обвиняемая заявила, что у нее были причины поступить именно таким образом, и что она хочет похоронить своего ребенка. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Лидеры США и Великобритании Джо Байден и Кир Стармер встречаются в Вашингтоне и, предположительно, решают, нужно ли разрешить Украине наносить удары западными ракетами по целям в глубине территории России. Мировая пресса тем временем оценивает потенциальные последствия такого шага.
Удары по территории РФ западным оружием "напрямую вовлекут" США и НАТО в войну России против Украины, заявил представитель России в ООН Василий Небензя.
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Спутниковые снимки свидетельствуют, что Россия разместила современные ракетные установки в районе Ладожского озера и тренируется воевать против НАТО, пишет Helsingin Sanomat.
Интересное чтиво:
Место, где можно дать волю всему своему разврату! Место, где секреты совместно хранятся за масками, кружевами и атласными простынями. Место, где текут реки самого дорогого шампанского и находятся самые красивые люди планеты. Место, где согласие на самые сокровенные фантазии ценится на вес золота! Как описывает этот элитарный клуб фантазий одна журналистка - "я тогда попала в фильм Кубрика "С широко закрытыми глазами" - в настоящее святилище секса, где царят ритуалы и утонченность". Что это за элитный клуб, куда пускают только избранных? Да и как там отказывают гостю, даже если он готов заплатить 75 000 за вступление в это общество? Время узнать об этом тайном обществе и элитных развлечениях!
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