Компания Elering предложила, чтобы после десинхронизации с российской электросетью тариф на производство и потребление составлял 5,31 евро за МВт-ч (0,53 цента за кВт-ч) для производителя и 5,31 евро за МВт-ч для потребителя вместо нынешних четырех центов за мегаватт. Однако власти решили не вводить плату для производителей. Если производители не будут платить, то логично предположить, что вся сумма ляжет на потребителей, пишет Rus.Postimees.

В сентябре 2023 года в Гренландии растаял ледник, вызвав мощный оползень. Вследствие оползня образовалось 200-метровое цунами. После этого в течение девяти дней всю планету сотрясала необъяснимая вибрация, сообщает CNN.

Жуткое убийство потрясло Швейцарию в начале года, а в середине сентября СМИ начали сообщать о его подробностях. В швейцарском городе Биннингене мужчина убил свою жену Кристину Йоксимович, мать двоих детей и финалистку конкурса "Мисс Швейцария", разрезал ее тело на части и затем перемолол останки в блендере.

​В странах Центральной Европы начались масштабные наводнения, вызванные сильными дождями, которые идет в последние дни. В Румынии в результате стихийного бедствия погибли четыре человека, наводнения уже начались в Польше, их также ожидают в Чехии, Австрии и Германии.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что Россия разместила современные ракетные установки в районе Ладожского озера и тренируется воевать против НАТО, пишет Helsingin Sanomat.

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