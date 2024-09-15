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Alexandra Nekrasova

В Латвии завершился купальный сезон

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Человек на пляже
Человек на пляже Фото: Zane Bitere/LETA

В воскресенье, 15 сентября, в Латвии официально закрывается купальный сезон, который был открыт 15 мая.

По окончании купального сезона прекращаются лабораторные исследования проб воды для купания, проводимые Инспекцией здравоохранения.

Как ранее сообщила Инспекция здравоохранения агентству LETA, последние пробы были взяты 26 и 27 августа. Они показали, что качество воды почти во всех официальных местах для купания в Латвии соответствует требованиям.

В общей сложности в пределах нормы по микробиологическим показателям находились 57 официальных мест для купания. В то же время сохранялась рекомендация не купаться на пляже в городе Саласпилс, где по-прежнему наблюдались цианобактерии.

В этом купальном сезоне в официальных местах купания в Риге не было ни одного случая утопления. Всего от утопления было спасено четыре человека. Также 12 раз была оказана помощь людям, которые оказались на воде с повредившимися средствами для плавания - например, сломавшимися моторными лодками или сдувшимися надувными матрасами, - и своими силами не могли добраться до берега.

В течение сезона 80 раз была оказана первая медицинская помощь и найдено 12 потерявшихся детей.

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