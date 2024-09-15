В Латвии завершился купальный сезон

Как ранее сообщила Инспекция здравоохранения агентству LETA, последние пробы были взяты 26 и 27 августа. Они показали, что качество воды почти во всех официальных местах для купания в Латвии соответствует требованиям.

В общей сложности в пределах нормы по микробиологическим показателям находились 57 официальных мест для купания. В то же время сохранялась рекомендация не купаться на пляже в городе Саласпилс, где по-прежнему наблюдались цианобактерии.

В этом купальном сезоне в официальных местах купания в Риге не было ни одного случая утопления. Всего от утопления было спасено четыре человека. Также 12 раз была оказана помощь людям, которые оказались на воде с повредившимися средствами для плавания - например, сломавшимися моторными лодками или сдувшимися надувными матрасами, - и своими силами не могли добраться до берега.