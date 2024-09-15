Прогноз на начало следующей недели радует: жарко и солнечно

В понедельник на всей территории страны будет солнечно и сухо, только на западе с утра возможна переменная облачность. Ожидается слабый восточный ветер.

Температура воздуха днем составит +22…+27 градусов, в Курземе на побережье Рижского залива - около +20 градусов.

Ночная температура составит +10…+15 градусов, на побережье - до +15…+17 градусов.

В Риге понедельник тоже будет солнечным и сухим, воздух прогреется до +24…+26 градусов, а ночная температура не опустится ниже +14…+16 градусов.

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