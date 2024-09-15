Сейм не поддержал более суровые наказания для участников картелей

Против голосовали не только оппозиционные депутаты, но и входящий в коалицию Союз зеленых и крестьян, который представляет и министр экономики.

Депутат от СЗК Кутрис считает, что Совет по конкуренции уже применяет достаточно большие штрафы к юридическим лицам, а правоохранительные органы не должны преследовать индивидуальных предпринимателей. Свою позицию он объясняет на примере строительного картеля.

"Эти юридические лица, эти компании достаточно богаты или финансово состоятельны, чтобы бороться в суде. Если бы удар был направлен на предпринимателей или физических лиц, они не смогли бы так хорошо защитить себя, потому что было бы только обвинение, а дальше было бы сказано: вы заключили такое соглашение, вы совершили уголовное преступление. Я бы сказал, что, слава богу, эти действия пока не являются преступными", - заявил Кутрис.

Юдин, однако, считает, что его предложение было хорошим и правильным: "Я еще с трибуны сказал, в чем проблема, что у нас есть ответственность юридических лиц. Да, компанию могут оштрафовать, но сам человек ничем не рискует. А если компания подсчитает такой возможный убыток, что ей придется заплатить штраф, то такими вещами можно заниматься и без риска. Это неправильно".

После решения Сейма отклонить предложение о криминализации картелей прокуратура, KNAB и Совет по конкуренции выступили с совместным заявлением. В нем подчеркивается, что поправки необходимы для облегчения расследования мошеннических преступлений в сфере государственных закупок. Посольство США в Латвии в своем заявлении также выразило сожаление по поводу голосования Сейма.

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