Неделю назад большинство депутатов Сейма не поддержали предложение о введении уголовной ответственности за незаконные соглашения между участниками тендеров в сфере государственных закупок. Хотя большинство противников идеи говорили, скорее, об отсутствии дискуссии, нашлись и евродепутаты, которые не скрывали, что вообще не хотят уголовного наказания для членов картеля. "Слава богу, эта деятельность пока не криминализирована", - сказал евродепутат Гунар Кутрис (СЗК) в интервью передаче De Facto Латвийского телевидения.
Сейм не поддержал более суровые наказания для участников картелей
В крупнейших картельных делах, раскрытых Советом по конкуренции за последние годы, таких как картели строителей, дорожников и автобусных перевозчиков, с пойманных компаний штрафы были взысканы частично. Ни в одном из этих случаев наказание не полагалось владельцам или руководителям, которые эти картели организовывали. Денежные штрафы были предусмотрены только для самих фирм.
"Мы сталкиваемся с этим более широко именно в делах о картелях, когда люди ждут, чтобы кого-то привлекли к ответственности, но никого к ответственности не привлекают, и тогда обвиняют нас. Поэтому мы выступили с инициативой о том, чтобы этот вопрос был пересмотрен", - заявил неделю назад в интервью LTV генеральный прокурор Юрис Стуканс.
В начале года Генеральная прокуратура внесла в Сейм предложение предусмотреть уголовную ответственность за незаконные соглашения в сфере государственных закупок. Оно относилось бы непосредственно к физическим лицам, и им могла бы грозить уголовная ответственность.
Против идеи выступили депутат Гунар Кутрис, представители Минэкономики и предпринимателей. Главным обвинением было то, что идея недостаточно обсуждена. С другой стороны, криминализацию картелей поддержали председатель юридической комиссии Андрей Юдин, представители Минюста и KNAB. Однако в комиссии для предложения голосов не хватило.
"Мы против того, как эти поправки продвигаются в Сейме. Поправки были внесены в Сейм во 2-м чтении в пакете вместе с жестоким обращением с домашними животными", - критикует генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс.
ASV vēstniecība pauž nožēlu par Saeimas lēmumu noraidīt priekšlikumu noteikt kriminālatbildību par aizliegtu vienošanos īstenošanu publiskajos iepirkumos. Kriminālatbildībai par korupciju ir jābūt pašsaprotamai.— U.S. Embassy Riga (@USEmbassyRiga) September 11, 2024
Позже депутат Юдин подготовил доработанный вариант поправки к Уголовному закону.
Но сопротивление криминализации картелей было столь же сильным. Противники идеи в основном пытались добиться рассмотрения поправок сначала в других форматах и проталкивали их через правительство.
Интересно, что продвижение поправок в Сейме активно не поддерживала именно советник министра экономики Виктора Валайниса, однако у Совета по конкуренции, находящегося в ведении министра экономики, претензий не было.
На вопрос, есть ли спор между Советом по конкуренции и Министерством экономики по этому поводу, председатель совета Юрис Гайкис отметил: "Это нельзя назвать спором. Это разные мнения. Мы положительно нейтрально относимся к этому законопроекту, а Минэкономики против него".
Валайнис в интервью De Facto отметил, что он не возражает, если Сейм примет решение по тому или иному вопросу, но "тогда зачем существуют все эти советы, рабочие группы и все те учреждения, которые работают над другим типом регулирования". Сейчас Минэкономики готовит другой, более мягкий вариант. По словам чиновников, это предусматривает не уголовное, а административное наказание для участников картеля.
Сам Валайнис не хочет уголовной ответственности для лиц за организацию картелей: "Я считаю, что у этих лиц должна быть другая ответственность. Это будет ограничением для продолжения работы в этой отрасли вообще, а если такие нарушения будут обнаружены, то также будут штрафы, повышенные штрафы и для этих компаний".
Latvijā ir kriminālatbildība par to, ka pieaudzis cilvēks mājās uzpīpē zāli. Bet mums nav kriminālatbildības par noziedzīgiem karteļiem, kas nodara miljonu EUR zaudējumus tautsaimniecībai. No Saeimas tribīnes izskan, ka Latvijai nevajag kļūt par policejisku valsti. LOL https://t.co/KIZzceyOci— Andris Taurins (@AndrisTaurins) September 5, 2024
По данным Совета по конкуренции, уголовная ответственность за картели введена в Германии, Франции, Норвегии, Ирландии, Польше, Словении и Эстонии.
Генеральный директор Конфедерации работодателей Горкшс в целом против новых наказаний: "Конфедерация работодателей не выступает за усиление штрафов или криминализацию сговора. Но если есть политическая воля ужесточить эти наказания, то, по мнению Конфедерации работодателей Латвии, такая возможность должна быть оценена".
Неделю назад большинство Сейма не поддержало поправки, предложенные Юдиным. "Андрей Юдин, своими предложениями о наказании, о полицейском государстве, против бизнесменов вы вызываете у меня особый интерес", - сказала с трибуны депутат Линда Лиепиня (LPV). "Это голосование было не о том, что мы поддерживаем картели, как это определил господин Юдин, а, точнее, о процедуре, что не все стороны были услышаны", - так оправдывает свое негативное отношение депутат Эдгар Путра (ОС).
Против голосовали не только оппозиционные депутаты, но и входящий в коалицию Союз зеленых и крестьян, который представляет и министр экономики.
Депутат от СЗК Кутрис считает, что Совет по конкуренции уже применяет достаточно большие штрафы к юридическим лицам, а правоохранительные органы не должны преследовать индивидуальных предпринимателей. Свою позицию он объясняет на примере строительного картеля.
"Эти юридические лица, эти компании достаточно богаты или финансово состоятельны, чтобы бороться в суде. Если бы удар был направлен на предпринимателей или физических лиц, они не смогли бы так хорошо защитить себя, потому что было бы только обвинение, а дальше было бы сказано: вы заключили такое соглашение, вы совершили уголовное преступление. Я бы сказал, что, слава богу, эти действия пока не являются преступными", - заявил Кутрис.
Юдин, однако, считает, что его предложение было хорошим и правильным: "Я еще с трибуны сказал, в чем проблема, что у нас есть ответственность юридических лиц. Да, компанию могут оштрафовать, но сам человек ничем не рискует. А если компания подсчитает такой возможный убыток, что ей придется заплатить штраф, то такими вещами можно заниматься и без риска. Это неправильно".
После решения Сейма отклонить предложение о криминализации картелей прокуратура, KNAB и Совет по конкуренции выступили с совместным заявлением. В нем подчеркивается, что поправки необходимы для облегчения расследования мошеннических преступлений в сфере государственных закупок. Посольство США в Латвии в своем заявлении также выразило сожаление по поводу голосования Сейма.
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