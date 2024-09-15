Главное за 15 сентября Разрушительные наводнения в Европе, город, который должен увидеть каждый, и прогноз погоды на неделю

В Латвии хватает мест, куда можно поехать на пару дней в мини-отпуск, если очень хочется сменить обстановку, а время и деньги в кошельке говорят - сильно не разгоняйся! Всего за несколько часов можно добраться от Риги до моря в Лиепае или Вентспилсе, посетить Даугавпилс с Резекне или доехать до прекрасных улочек Кулдиги или Цесиса. Примерно столько же времени и чуть больше денег потребуется на поездку в соседние Литву и Эстонию, но что делать, если кажется, что уже везде был, хочется забраться куда-то подальше, увидеть и попробовать что-то абсолютно новое, прочувствовать вайб другой страны, отличный от нашего менталитет? И в этом случае есть недорогие и "быстрые" варианты.