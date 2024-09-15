Вот и подходят к концу выходные. Впереди - новая рабочая неделя, однако еще есть время, чтобы узнать о самых важных событиях, произошедших в Латвии и за ее пределами. В ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о главном за воскресенье, 15 сентября.
Главное за 15 сентября ⟩ Разрушительные наводнения в Европе, город, который должен увидеть каждый, и прогноз погоды на неделю
Новости Латвии:
Часто задаваемый вопрос - что делать, если случайно разбил или сломал товар в магазине? Такое может случиться с каждым в любом торговом месте. Ситуация может как сбить с толку, так и расстроить, ведь вы можете не знать, что делать и придется ли возмещать ущерб.
Чтобы понять, как лучше всего поступить в такой ситуации, важно знать, политику магазина и права покупателя в таких случаях.
В воскресенье, 22 сентября, наступит осеннее равноденствие, и Северное полушарие вступит в астрономическую осень.
В субботу вечером, 14 сентября, в культурном центре Hanzas perons прошел концерт номинантов Austras Award 2024 и церемония награждения, на которой было объявлено, что в этом году Austras Award получила группа Kuba за альбом laukumi.
Латвия передаст Украине боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR(T), приобретенные в свое время у Великобритании. Из соображений оперативной безопасности количество передаваемых машин не уточняется, сообщила пресс-служба Министерства обороны Латвии.
Литовский оператор систем электропередачи Litgrid сообщил, что ежегодная проверка изолированной работы электросетей Калининградской области России, которая состоялась в субботу, 14 сентября, завершена успешно. Тест не повлиял на электроснабжение в странах Балтии, и работа энергосистем, в том числе в Латвии, стабильна, подтверждает латвийский энергооператор Augstsprieguma tīkls.
Прокуратура Рижского судебного округа передала в Рижский городской суд Латгальского предместья уголовное дело, по которому три человека, в том числе гражданин Индии, обвиняются в торговле людьми в составе организованной группы, сообщили в прокуратуре.
Честь стены Цесисского замка, подвал жителя 19-го века, особый камень - все это, как и другие археологические открытия, были получены в ходе исследовательских работ, продолжавшихся более полугода, сообщает передача Dienas ziņas Латвийского телевидения.
Третья неделя сентября в Латвии по-прежнему будет по-летнему теплой, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
В Центральной Европе шторм "Борис" вызвал наводнения, повсеместные перебои в работе транспорта и электроснабжения, а также человеческие жертвы.
Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 35 человек. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
В Россию вернулись военные, попавшие в плен в Курской области, сообщило Минобороны. Среди вернувшихся в Украину, по словам Зеленского, есть защитники Мариуполя и "Азовстали".
Реновация одного из тартуских жилых домов превратилась для его жильцов в сущий кошмар. Мало того, что в квартирах холодно, из окон дует и случаются потопы, так еще у них происходят кражи. В проблеме разбиралась репортер Kuuuurija Кристийна Рейманд, пишет Rus.Postimees.
"Эпоха дешевого кофе закончилась", - заявляют кофейные продавцы. И объясняют, что приведет к росту цен на популярный продукт.
Интересное чтиво:
В Латвии хватает мест, куда можно поехать на пару дней в мини-отпуск, если очень хочется сменить обстановку, а время и деньги в кошельке говорят - сильно не разгоняйся! Всего за несколько часов можно добраться от Риги до моря в Лиепае или Вентспилсе, посетить Даугавпилс с Резекне или доехать до прекрасных улочек Кулдиги или Цесиса. Примерно столько же времени и чуть больше денег потребуется на поездку в соседние Литву и Эстонию, но что делать, если кажется, что уже везде был, хочется забраться куда-то подальше, увидеть и попробовать что-то абсолютно новое, прочувствовать вайб другой страны, отличный от нашего менталитет? И в этом случае есть недорогие и "быстрые" варианты.
Говорят, нечего лезть в чужой кошелек. Однако жизнь доказывает, что людям интересно, сколько зарабатывают профессиональные спортсмены. В Северной Америке во многих командных видах спорта это публично известная информация. В профессиональном боксе гонорары в основном конфиденциальны. Учитывая, что лучший боксер Латвии всех времен Майрис Бриедис недавно завершил карьеру, TVNET+ решил выяснить, сколько ему примерно удалось заработать в большом спорте.
Если вы являетесь владельцем iPhone, определенно ваш смартфон используется вами по-разному, не только для связи. Однако очень возможно, что не используется весь его потенциал - есть много малоизвестных фишек, которые могут не только облегчить быт, но и сделать использование смартфона удобнее, полезнее и увлекательнее.
RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" продолжает обозревать новости о звездах, которые всплывают в желтой прессе. На этот раз вновь очередные слухи о родных Аллы Пугачевой и разводе латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой.
Это самое ужасное сексуальное отклонение, которое я когда-либо видела в своей жизни. Пережитое и спустя десятилетия вызывает дрожь. Все произошло в первой половине девяностых годов в Риге в туалете на станции Земитаны, точнее - в дыре в бетонном полу, где плавали фекалии. И не только... У произошедшего было несколько свидетелей, но то, что выяснилось потом, шокировало еще больше.
Королевская семья наконец прервала двухлетнее молчание - она в сообщении упомянула принца Гарри, который в воскресенье, 15 сентября, отмечает свое 40-летие.
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