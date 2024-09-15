Катастрофические наводнения в Центральной Европе: уже семеро погибших

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что страна готовится к «тяжелым выходным». Власти устанавливают защитные стены из мешков с песком и металлических ограждений.

Футбольные матчи в двух высших лигах страны, запланированные на эти выходные, были отменены.

Как сообщили представители украинских железных дорог «Укрзалізниця», в Польше и Чехии отменили ряд поездов в Украину из-за наводнений. Поезда из Праги до Чопа и Перемышля все еще находятся в Чехии и не успеют на свои стыковочные украинские рейсы.

Пассажирам из Украины, которые будут ехать в направлении Праги, советуют связаться с чешским или польским оператором железной дороги и уточнить расписание рейсов, а также на всякий случай запланировать ночевку в городе стыковки.

Утром в Одессе выпала почти полумесячная норма осадков — 19 мм, сообщил мэр города Геннадий Труханов. В городе подтоплены несколько улиц, по которым остановлено движение. На улицах города дежурят 48 единиц техники и 95 сотрудников дорожных служб.

Затопленная деревня Кросновице на юге Польши Фото: EPA

Почему шторм оказался таким разрушительным

Шторм «Борис» уже принес огромное количество осадков в Центральную и Восточную Европу. По прогнозам проливные дожди будут продолжаться как минимум до конца понедельника.

Больше всего осадков выпало в Чехии. В горах на западе страны с четверга выпало 288 мм осадков. Это примерно трехмесячная норма осадков всего за три дня.

Шторм оказался таким разрушительным по двум причинам.

Во-первых, в силу своего положения шторм притягивает более холодный воздух с севера, который смешивается с влагой, поступающей из необычайно теплых вод Средиземного и Черного морей.

Во-вторых, над этими же районами очень медленно перемещается область низкого давления, и шторм оказался зажатым между областями высокого давления на западе и востоке.

Министерство охраны окружающей среды Чехии заявило, что штормы, подобные «Борису», происходят раз в 50 лет.

После экстремального наводнения в 2021 году в Европе Всемирная сеть прогнозирования погоды пришла к выводу, что вероятность и интенсивность наводнений такого типа в Европе возрастает из-за быстрого потепления климата.