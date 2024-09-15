Эстония в следующем году прекратит производство одно- и двухцентовых монет

С нового года начнут действовать новые правила округления, и Эстония завершит чеканку этих монет. Одно- и двухцентовые монеты с контуром Эстонии будут отправлены в другие европейские страны, где их еще используют, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на ERR.