Латвия усиленно борется с "серой экономикой", и краеугольный камень в этом святом деле - прозрачность и контроль над кошельками. Так, сейчас решается вопрос о том, чтобы обязать мелких торговцев с годовым оборотом от 50 тыс. евро в год принимать безналичные платежи. Параллельно представители финансовых структур вещают о том, что Латвия должна стать "страной безналичных расчетов". TVNET+ выяснил, канут ли в Лету живые деньги и когда это произойдет?
В начале 2024 года правительство приняло "План по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы", включающий порядка 50 инициатив, призванных искоренить "левые" финансовые потоки. И сейчас ведется работа над тем, чтобы воплотить их в жизнь - причем достаточно интенсивная и по всем фронтам: от реорганизации ведомств и внедрения новых ИТ-систем до внесения изменений в нормативные акты.
Важнейшая роль в этой системе отведена безналичным расчетам, которые необходимо всяческим образом стимулировать.