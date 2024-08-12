Латвия усиленно борется с "серой экономикой", и краеугольный камень в этом святом деле - прозрачность и контроль над кошельками. Так, сейчас решается вопрос о том, чтобы обязать мелких торговцев с годовым оборотом от 50 тыс. евро в год принимать безналичные платежи. Параллельно представители финансовых структур вещают о том, что Латвия должна стать "страной безналичных расчетов". TVNET+ выяснил, канут ли в Лету живые деньги и когда это произойдет?