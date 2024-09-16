Грядет позитивная неделя, но она будет последней в череде очень приятных дней. Рано или поздно хорошее заканчивается, однако настраиваться на что-то темное точно пока не стоит. Астрологи рассказали, как продлить белую полосу.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября: последние дни в череде благоприятных и затмение
Все эти семь дней будут благоприятными, за исключением затмения 18 сентября. Воспользуйтесь моментом, чтобы стать сильнее и лучше и довести начатые дела до логического завершения.
Овен
Овнам нужно быть осторожными в середине недели, так как из-за последствий затмения в среду и в четверг могут открываться любовные треугольники. С другой стороны, энергия, подпитываемая Марсом и Венерой, поможет им противостоять любым трудностям. Они сейчас на коне и могут демонстрировать чудеса выдержки, ума и физической силы. Это их время, и люди данного знака не должны бояться идти вперед.
Телец
Планеты и звезды помогут Тельцам избавиться от иллюзий, причем любого типа и масштаба. Это то самое время, когда Тельцам по силам самим стать лучше, без чьей-либо помощи. В общении с людьми лучше соблюдать тактичность, особенно если это какие-то неприятные личности. Полезным станет также и самоанализ, но с ним нужно быть предельно осторожными. Перебарщивать с рефлексией не стоит.
Близнецы
Близнецам сейчас нужна умеренность во всем. Главное, по мнению экспертов, - не впадать в крайности. Близнецы могут также угодить в ловушку чужого влияния. Им может показаться, что какой-то человек очень умен и мудр, но на деле окажется совсем по-другому. Не обязательно все будет именно так. Но вероятность встретить очередного "лжепророка" крайне велика из-за затмения 18 сентября и его последствий.
Рак
Ракам затмение принесет новый ворох дурных мыслей, но ничего страшного не случится, если эти мысли не пытаться визуализировать бесконечными прогонами по сознанию. Пусть лучше они остаются эфемерными. Ракам необходимо опасаться еще двух вещей: чрезмерной храбрости и тщеславия. Эти две вещи могут нарушить планы и сделать жизнь Раков очень сложной. В остальном неделя хороша и благоприятна.
Лев
Львам удастся свернуть горы там, где еще вчера они бы смирились с поражением и сделали шаг назад. Продолжается благоприятное время, но ввиду частного лунного затмения придется проявить и капельку осторожности. Следует избегать грубости в адрес других людей, так как она может быть помножена на тысячу и возвращена незамедлительно. Львов могут начать волновать вопросы, связанные с духовностью. Не нужно противиться подобному.
Дева
Кто хочет изменить свою жизнь, прилагает к этому усилия. Девы обычно являются именно такими людьми, но на этой неделе их старания могут оказаться тщетными, несмотря на общий благоприятный энергетический фон. Сейчас стоит смотреть на жизнь через призму оптимизма, так как в противном случае можно утратить все достигнутое ранее. Не зазорно будет попросить кого-нибудь из близких о помощи.
Весы
Весам, вероятно, придется стать свидетелями не очень приятной ситуации, но не обязательно она будет как-то затрагивать и их самих. Это хорошее время для того, чтобы поучиться на чужих ошибках и научиться не лезть в чужие дела и проблемы. Если люди не просят помощи, значит она им и не нужна. Весам стоит уяснить простой факт - на этой неделе звезды и планеты хотят, чтобы они начали заниматься собой и своим домом.
Скорпион
Скорпионы смогут нащупать твердую почву под ногами, причем это произойдет спонтанно. Трудности уйдут, в том числе и ментальные блоки. Жизнь изменится к лучшему. Многим Скорпионам удастся превратить все свои недостатки в преимущества. Основу успеха в этом плане будет составлять предельная честность к себе. Если представители этого знака будут думать, что в них нет изъянов, то найти их не получится, а исправить - тем более.
Стрелец
В любви многим Стрельцам удастся открыть новые грани. Это удивительно позитивный период для начала и перевода отношений на новый уровень. Многие Стрельцы будут воспринимать обязанности как тяжелое бремя, но не нужно этого делать. Необходимо расслабиться и идти вперед как ни в чем не бывало. Не бывает нерешаемых проблем. Есть только недостаточное количество приложенных усилий.
Козерог
Козерогам сейчас лучше держать чувства под контролем, так как неосторожно брошенное слово может стать причиной больших проблем, равно как и необдуманный поступок может разрушить дружбу или любовь. Чего избегать точно не стоит, так это романтического настроя, общения с близкими, работы, получения новых эмоций и опыта. Еще Козерогам не помешает немного самокритики.
Водолей
Водолеи могут повстречать на своем пути новых врагов. Те, кто нас не любит, делятся на два типа: на тех, кто глуп, и тех, кто нам завидует. По этой причине не стоит стараться незамедлительно отплатить своим обидчикам. Пусть они остаются пожираемыми злобой или завистью, а тратить на них свое время не стоит. Лучше сфокусироваться на приятных занятиях, чтобы в это благоприятное время насладиться жизнью и стать счастливее.
Рыбы
Рыбам нельзя сорить деньгами, так как это может плохо кончиться, но в целом на этой неделе можно раскрепоститься. Можно развлекаться, отдыхать и получать новые эмоции. На работе, в бизнесе и в любви максимально сильно раскроется тема партнерства. Нужно научиться делегировать что-то другим людям и браться за то, что другие сделать не могут.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!