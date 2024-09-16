Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября: последние дни в череде благоприятных и затмение

Скорпион

Скорпионы смогут нащупать твердую почву под ногами, причем это произойдет спонтанно. Трудности уйдут, в том числе и ментальные блоки. Жизнь изменится к лучшему. Многим Скорпионам удастся превратить все свои недостатки в преимущества. Основу успеха в этом плане будет составлять предельная честность к себе. Если представители этого знака будут думать, что в них нет изъянов, то найти их не получится, а исправить - тем более.

Стрелец

В любви многим Стрельцам удастся открыть новые грани. Это удивительно позитивный период для начала и перевода отношений на новый уровень. Многие Стрельцы будут воспринимать обязанности как тяжелое бремя, но не нужно этого делать. Необходимо расслабиться и идти вперед как ни в чем не бывало. Не бывает нерешаемых проблем. Есть только недостаточное количество приложенных усилий.

Козерог

Козерогам сейчас лучше держать чувства под контролем, так как неосторожно брошенное слово может стать причиной больших проблем, равно как и необдуманный поступок может разрушить дружбу или любовь. Чего избегать точно не стоит, так это романтического настроя, общения с близкими, работы, получения новых эмоций и опыта. Еще Козерогам не помешает немного самокритики.

Водолей

Водолеи могут повстречать на своем пути новых врагов. Те, кто нас не любит, делятся на два типа: на тех, кто глуп, и тех, кто нам завидует. По этой причине не стоит стараться незамедлительно отплатить своим обидчикам. Пусть они остаются пожираемыми злобой или завистью, а тратить на них свое время не стоит. Лучше сфокусироваться на приятных занятиях, чтобы в это благоприятное время насладиться жизнью и стать счастливее.

Рыбы

Рыбам нельзя сорить деньгами, так как это может плохо кончиться, но в целом на этой неделе можно раскрепоститься. Можно развлекаться, отдыхать и получать новые эмоции. На работе, в бизнесе и в любви максимально сильно раскроется тема партнерства. Нужно научиться делегировать что-то другим людям и браться за то, что другие сделать не могут.

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