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В ожидании ударов оружием дальнего действия Россия эвакуировала свой флот из Новороссийска (1)

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Порт в Новороссийске
Порт в Новороссийске Фото: x.com/CovertShores

Российское военное командование передислоцировало корабли Черноморского флота из Новороссийска из-за угрозы со стороны Вооруженных сил Украины ракетными атаками дальнего радиуса действия, заключил аналитик OSINT H I Sutton.

"Вероятно, это реакция на угрозы со стороны украинских самолетов, а также на сообщения о том, что ракеты Storm Shadow могут быть использованы на территории России. Сегодня Военно-морские силы России, судя по всему, завершили эвакуацию из Новороссийска", - написал он на своей странице на платформе X (ранее Twitter).

Аналитик также добавил изображение спутника, на котором виден пустой порт.

Днем ранее хорошо информированные источники среди европейских дипломатов сообщили агентству Reuters, что Киев передал США и Соединенному Королевству список целей на территории России, которые он хотел бы обстрелять ракетами дальнего радиуса действия. В список вошли командные центры, склады топлива и оружия, а также места, где сосредоточена рабочая сила.

Помимо американских ракет ATACMS, Вооруженные силы Украины планируют использовать британские ракеты Storm Shadow и их французский аналог SCALP. Пока властям Великобритании на использование таких ракет требуется разрешение США, Франции такое разрешение не требуется, сказал агентству Reuters один из французских дипломатов.

По данным Института изучения войны (ISW), в случае снятия ограничений на использование ATACMS под угрозой окажутся Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Липецкая, Тамбовская и Калужская области. Всего в России может оказаться под угрозой 245 военных объектов, из которых только 16 (6,5%) - базы ВВС, остальные - базы российских бригад, штабы, командные пункты и военные заводы.

The Times предполагает, что Storm Shadow ударят по базе флота в Новороссийске, военным аэродромам в Краснодарском регионе, авиабазе в Шайковке и ряду других крупных военных объектов.

Это вторая эвакуация Черноморского флота с места его дислокации с начала войны. Прошлой осенью российские военные перебросили большую часть кораблей Черноморского флота из Севастополя в Краснодарскую область. Еще несколько кораблей были переброшены в Феодосию на юго-востоке Крымского полуострова.

В том же месяце Вооруженные силы Украины уничтожили две пусковые установки S-400 в Крыму, "ослепив" их радары беспилотными летательными аппаратами и ударив по ним ракетами ВМФ "Нептун". Это позволило открыть противовоздушную оборону полуострова и добраться до базы военно-морских сил в Севастополе. Таким образом, 13 сентября были задействованы дроны и британские ракеты Storm Shadow для поражения большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону".

По данным разведслужб Минобороны Соединенного Королевства, в результате неисправностей военно-морской флот утратил способность осуществлять широкомасштабное патрулирование и поддерживать блокаду украинских портов. Также стало сложнее проводить атаки в Украине.

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