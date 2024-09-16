Днем ранее хорошо информированные источники среди европейских дипломатов сообщили агентству Reuters, что Киев передал США и Соединенному Королевству список целей на территории России, которые он хотел бы обстрелять ракетами дальнего радиуса действия. В список вошли командные центры, склады топлива и оружия, а также места, где сосредоточена рабочая сила.

Помимо американских ракет ATACMS, Вооруженные силы Украины планируют использовать британские ракеты Storm Shadow и их французский аналог SCALP. Пока властям Великобритании на использование таких ракет требуется разрешение США, Франции такое разрешение не требуется, сказал агентству Reuters один из французских дипломатов.

По данным Института изучения войны (ISW), в случае снятия ограничений на использование ATACMS под угрозой окажутся Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Липецкая, Тамбовская и Калужская области. Всего в России может оказаться под угрозой 245 военных объектов, из которых только 16 (6,5%) - базы ВВС, остальные - базы российских бригад, штабы, командные пункты и военные заводы.

The Times предполагает, что Storm Shadow ударят по базе флота в Новороссийске, военным аэродромам в Краснодарском регионе, авиабазе в Шайковке и ряду других крупных военных объектов.