Российское военное командование передислоцировало корабли Черноморского флота из Новороссийска из-за угрозы со стороны Вооруженных сил Украины ракетными атаками дальнего радиуса действия, заключил аналитик OSINT H I Sutton.
"Вероятно, это реакция на угрозы со стороны украинских самолетов, а также на сообщения о том, что ракеты Storm Shadow могут быть использованы на территории России. Сегодня Военно-морские силы России, судя по всему, завершили эвакуацию из Новороссийска", - написал он на своей странице на платформе X (ранее Twitter).
***BREAKING***— H I Sutton (@CovertShores) September 14, 2024
Likely response to #Ukrainian air threats, possibly news that Storm Shadow may be used on Russian territory.#Russian Navy vessels appear to have completed evacuated Novorossiysk today.
This follows a similar drill on September 11 2024 #OSINT pic.twitter.com/Y38CuKAViQ
Аналитик также добавил изображение спутника, на котором виден пустой порт.
Russia: In anticipation of long-range counter strikes by Ukraine with Storm Shadow cruise missiles, the remnants of the Black Sea Fleet, originally moved from occupied Crimea to port of Novorossiysk 340km east of Sevastopol to avoid Ukrainian strikes has now been moved elsewhere. pic.twitter.com/fDYa3gaBA6— Igor Sushko (@igorsushko) September 15, 2024
Днем ранее хорошо информированные источники среди европейских дипломатов сообщили агентству Reuters, что Киев передал США и Соединенному Королевству список целей на территории России, которые он хотел бы обстрелять ракетами дальнего радиуса действия. В список вошли командные центры, склады топлива и оружия, а также места, где сосредоточена рабочая сила.
Помимо американских ракет ATACMS, Вооруженные силы Украины планируют использовать британские ракеты Storm Shadow и их французский аналог SCALP. Пока властям Великобритании на использование таких ракет требуется разрешение США, Франции такое разрешение не требуется, сказал агентству Reuters один из французских дипломатов.
По данным Института изучения войны (ISW), в случае снятия ограничений на использование ATACMS под угрозой окажутся Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Липецкая, Тамбовская и Калужская области. Всего в России может оказаться под угрозой 245 военных объектов, из которых только 16 (6,5%) - базы ВВС, остальные - базы российских бригад, штабы, командные пункты и военные заводы.
The Times предполагает, что Storm Shadow ударят по базе флота в Новороссийске, военным аэродромам в Краснодарском регионе, авиабазе в Шайковке и ряду других крупных военных объектов.
Это вторая эвакуация Черноморского флота с места его дислокации с начала войны. Прошлой осенью российские военные перебросили большую часть кораблей Черноморского флота из Севастополя в Краснодарскую область. Еще несколько кораблей были переброшены в Феодосию на юго-востоке Крымского полуострова.
В том же месяце Вооруженные силы Украины уничтожили две пусковые установки S-400 в Крыму, "ослепив" их радары беспилотными летательными аппаратами и ударив по ним ракетами ВМФ "Нептун". Это позволило открыть противовоздушную оборону полуострова и добраться до базы военно-морских сил в Севастополе. Таким образом, 13 сентября были задействованы дроны и британские ракеты Storm Shadow для поражения большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону".
По данным разведслужб Минобороны Соединенного Королевства, в результате неисправностей военно-морской флот утратил способность осуществлять широкомасштабное патрулирование и поддерживать блокаду украинских портов. Также стало сложнее проводить атаки в Украине.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!