Кристине Елинска рассказала, почему она влюбилась в миллионера Олега Филя

Кристине призналась, что приметила Олега во время их первой встречи на ее рабочем месте - в банке, акционером которого был Филь. "В тот момент, когда я его впервые увидела, он был занят. Следующая встреча произошла, когда банк закрылся. Тогда мы все рыдали. У меня мама умерла, у него случился крах банка. Мы оба были несчастны. Когда мы начали встречаться, поначалу не ходили в рестораны, не было никаких поездок. Это был период траура, когда мы, скорее, поддерживали друг друга", - вспоминает Кристине.

Она также рассказала, что заставило ее присмотреться к Филю: "Конечно, он приятный человек, но для меня внешность - не самое главное. Я смотрю на то, чего добился мужчина, какой у него интеллект, его авторитет. Все мои мужчины были лучшими в какой-то области - в спорте, в бизнесе. Он должен чего-то добиться в жизни".

Ранее Олег Филь был женат на Санте Бернал. Они начали встречаться весной 2015 года, когда Санта еще была главным редактором Cosmopolitan. Поженилась пара 1 октября 2016 года.

За разводом последовали судебные разбирательства, которые еще не окончены. Ранее Филь говорил, что именно по этой причине он еще не сделал предложение своей возлюбленной Кристине.



Отношения Филя и его бывшей сотрудницы начались во время краха ABLV Bank в 2018 году.

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