В Риге на этой неделе пройдут учения Namejs 2024. По столице будет передвигаться военная техника

С 18 по 22 сентября 1-я Рижская бригада Земессардзе организует активную фазу учений на территории своей ответственности, в которую входят Рига, Бауский и Кекавский края, Томская волость Огрского края, окрестности Закюмуйжи Ропажского края.

Фото: Президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил военные учения Namejs 2024 в Карсаве

В столице по время учений усиленное передвижение солдат и военной техники возможно в Волери, Даугавгриве, Агенскалнсе, Торнякалнсе, на Кундзиньсале, Саркандаугаве, в Чиекуркалнсе, на Тейке, в Дарзциемсе и Латгальском предместье.

Во время учений вне военных полигонов используется только учебное вооружение и средства имитации боеприпасов, которые создают шум, но не угрожает здоровью и жизни людей и не вредят окружающей среде.

В ходе учений будут соблюдаться требования пожарной безопасности и охраны природы. Учения пройдут в заранее согласованных районах.

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