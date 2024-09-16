В конце августа и в сентябре Госполиция задержала в Риге, в Пардаугаве, группу из трех лиц, участники которой воровали кабели из коммуникационных шахт, а также совершили кражи со строительных объектов и из многоквартирных домов, которые не сданы в эксплуатацию, сообщила полиция.
В Пардаугаве задержаны трое преступников
31 августа полиция по подозрению в краже кабелей и рабочих инструментов из здания в Риге на ул. Приедайнес по горячим следам задержала двух лиц. Оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения полиции за кражи кабелей, а также за кражи из жилья.
В уголовном процессе проведено шесть санкционированных обысков в транспортных средствах и местах жительства, находящихся в пользовании задержанных лиц. Во время обысков полиция обнаружила и изъяла, возможно, похищенные вещи, в том числе кабельные провода и рабочие инструменты, а также несколько мобильных телефонов и СИМ-карт.
У лиц также изъяты, возможно, наркотические вещества, ножи и два незарегистрированных газовых пистолета. Кроме того, найден предмет, похожий на гранату, который был передан на экспертизу.
11 сентября в Риге на ул. Риексту был задержан соучастник этой преступной группы. Мужчина был задержан сразу после совершения кражи, в тот момент, когда он уже нес похищенные провода в свой автомобиль.
Задержанный мужчина также ранее был судим за преступления имущественного характера, связанные с проникновением в жилища.
При проведении санкционированных обысков в находящихся в пользовании лица транспортных средствах и по месту жительства были обнаружены, возможно, похищенные вещи, в том числе кабельные провода и рабочие инструменты, а также, возможно, наркотические вещества.
По информации полиции, задержанные могли совершить десять или даже больше краж с различных объектов.
В связи с произошедшим начато несколько уголовных процессов о кражах, совершенных с проникновением в помещение и о кражах в небольшом размере.
После получения результатов экспертизы, возможно, будут основания начать уголовный процесс и в связи с изъятыми наркотиками и предметом, похожим на гранату. А за отсутствие регистрации газовых пистолетов лица могут быть привлечены к административной ответственности.
Всем участникам преступной группы в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
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