В Пардаугаве задержаны трое преступников

31 августа полиция по подозрению в краже кабелей и рабочих инструментов из здания в Риге на ул. Приедайнес по горячим следам задержала двух лиц. Оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения полиции за кражи кабелей, а также за кражи из жилья.

В уголовном процессе проведено шесть санкционированных обысков в транспортных средствах и местах жительства, находящихся в пользовании задержанных лиц. Во время обысков полиция обнаружила и изъяла, возможно, похищенные вещи, в том числе кабельные провода и рабочие инструменты, а также несколько мобильных телефонов и СИМ-карт.

У лиц также изъяты, возможно, наркотические вещества, ножи и два незарегистрированных газовых пистолета. Кроме того, найден предмет, похожий на гранату, который был передан на экспертизу.

11 сентября в Риге на ул. Риексту был задержан соучастник этой преступной группы. Мужчина был задержан сразу после совершения кражи, в тот момент, когда он уже нес похищенные провода в свой автомобиль.