Видео Представитель полиции объяснил, как снизить количество смертей на дорогах

Латвия уже много лет является антилидером по количеству погибших в результате несчастных случаев на дорогах, у нас это 72 человека на миллион жителей, тогда как в среднем по ЕС - 46 человек.

Янчевскис признал, что в этом отношении Латвия все еще находится в самом низу рейтинга, но ситуация улучшается.

"Конечно, эти цифры все равно пугают. В целом произошло около 12 000 аварий, что на 1000 меньше, чем в предыдущем году, в том числе примерно на 100 меньше аварий, в которых кто-то находился в нетрезвом состоянии, на 350 меньше аварий с пострадавшими, и мы видим снижение количества смертельных случаев - на 17 меньше", - заметил представитель полиции.

Как можно уменьшить плохую статистику? Это комплексное решение, подчеркивает Янчевскис.

"Здесь должны быть задействованы все государственные институты -безопасность дорожного движения должна быть одним из главных приоритетов государства. Если говорить о примере Гулбенского края, родители тоже должны взять на себя ответственность, они должны вовремя увидеть те риски, на которые идут их дети, особенно если развлечением является транспортное средство, а у молодых людей нет водительских прав. Жизнь настолько хрупка, что четверо молодых людей умерли за секунду, поэтому и образовательным учреждениям, и родителям необходимо вовремя поговорить со своими детьми", - уверен представитель полиции.

Он также говорит, что более заметное присутствие правоохранительных органов на улицах и дорогах не будет полным решением проблемы. К тому же в настоящее время это невозможно, поскольку нехватка сотрудников правоохранительных органов по-прежнему остается большой проблемой.

"Жаль, что многие люди начинают соблюдать правила дорожного движения только тогда, когда видят полицейских или технические средства. Каждому необходимо изменить свое отношение", - заключил Янчевскис.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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