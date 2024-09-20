"Жаль, что многие люди начинают соблюдать правила дорожного движения только тогда, когда видят сотрудников полиции или технические средства. Каждому необходимо изменить свое отношение", - сказал в программе TV3 "900 секунд" руководитель Департамента безопасности дорожного движения Юрис Янчевскис, комментируя трагические происшествия на латвийских дорогах.
Видео ⟩ Представитель полиции объяснил, как снизить количество смертей на дорогах
В ночь на четверг в Гулбенском крае произошло одно из самых трагических происшествий за последние годы: пятеро подростков без ведома родителей взяли ключи от машины и отправились в поездку, закончившуюся летально для четверых из них.
Как рассказал Янчевскис, первыми разбитый автомобиль на дороге Цесвайне - Велена в Лизумской волости заметили сотрудники правоохранительных органов, патрулировавшие район.
Правоохранители отреагировали быстро, и, вероятно, благодаря этому одну из пассажирок удалось спасти, доставив в медицинское учреждение.
"На данный момент более подробной информации нет. Возбуждено уголовное дело, будут назначены экспертизы, в которых в качестве одной из основных причин [аварии] будет рассмотрена скорость, а также техническое состояние транспортного средства, погодные условия и т. д.", - пояснил Янчевскис.
Он также заявил, что данный участок дороги достаточно прямой, с хорошим асфальтовым покрытием. Скорость и видимость, скорее всего, были одними из основных причин аварии. Однако более детально полиция оценит это после заключения экспертов. Также пока рано говорить об употреблении одурманивающих веществ.
По иронии судьбы на этой неделе в государствах-членах Европейского союза (ЕС) проходят дни безопасности дорожного движения.
Латвия уже много лет является антилидером по количеству погибших в результате несчастных случаев на дорогах, у нас это 72 человека на миллион жителей, тогда как в среднем по ЕС - 46 человек.
Янчевскис признал, что в этом отношении Латвия все еще находится в самом низу рейтинга, но ситуация улучшается.
"Конечно, эти цифры все равно пугают. В целом произошло около 12 000 аварий, что на 1000 меньше, чем в предыдущем году, в том числе примерно на 100 меньше аварий, в которых кто-то находился в нетрезвом состоянии, на 350 меньше аварий с пострадавшими, и мы видим снижение количества смертельных случаев - на 17 меньше", - заметил представитель полиции.
Как можно уменьшить плохую статистику? Это комплексное решение, подчеркивает Янчевскис.
"Здесь должны быть задействованы все государственные институты -безопасность дорожного движения должна быть одним из главных приоритетов государства. Если говорить о примере Гулбенского края, родители тоже должны взять на себя ответственность, они должны вовремя увидеть те риски, на которые идут их дети, особенно если развлечением является транспортное средство, а у молодых людей нет водительских прав. Жизнь настолько хрупка, что четверо молодых людей умерли за секунду, поэтому и образовательным учреждениям, и родителям необходимо вовремя поговорить со своими детьми", - уверен представитель полиции.
Он также говорит, что более заметное присутствие правоохранительных органов на улицах и дорогах не будет полным решением проблемы. К тому же в настоящее время это невозможно, поскольку нехватка сотрудников правоохранительных органов по-прежнему остается большой проблемой.
"Жаль, что многие люди начинают соблюдать правила дорожного движения только тогда, когда видят полицейских или технические средства. Каждому необходимо изменить свое отношение", - заключил Янчевскис.
Видео: Сюжет программы "900 секунд"
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!