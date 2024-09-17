Наводнения в Центральной Европе: число жертв растет, власти Польши объявили чрезвычайное положение

Мэрия Будапешта подготовила миллион мешков с песком для защиты от наводнений. Некоторые трамвайные линии в городе прекратят работу, дороги вдоль реки будут закрыты с вечера понедельника. Также отменено движение поездов между Будапештом и Веной.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что отложил все международные визиты «из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии».

В Будапеште раскладывают мешки с песком вдоль реки Дунай, опасаясь ее разлива Фото: Getty Images

Наибольшее количество осадков выпало в Чехии. В северо-восточном городе Есеник с утра четверга выпало 473 мм осадков, что в пять раз превышает среднемесячную норму.

В северо-восточном чешском городе Острава прорвало заграждение на реке Одра в месте ее слияния с рекой Опава, что привело к затоплению промышленной зоны города, включая химический завод и коксовый завод.

В чешском городе Литовель 70% территории в понедельник было затоплено водой глубиной до метра, пишет Reuters.

В австрийском городе Санкт-Пельтен за четыре дня выпало больше осадков, чем за всю самую дождливую осень в 1950 году. В Австрии на помощь пострадавшим регионам отправлены солдаты. Министерство климата Австрии сообщило, что на восстановление будет выделено 300 млн евро.

На востоке Румынии под водой оказались целые деревни и города.