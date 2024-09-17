Министерство здравоохранения озвучило идею, чтобы школьники, которые пропустили школу или детский сад по болезни, могли бы вернуться к обучению без справки от врача. Что думают по этому поводу родители, школы и медики, выяснил портал LSM+.
Можно ли идти в школу после болезни без справки от врача? Мнения разделились
Директор Рижской 34-й средней школы Наталья Рогалева считает это плохой идеей.
"Мне кажется, это совершенно неправильная инициатива. Она, конечно, предполагает разгрузку семейных врачей, но мы должны смотреть и на вторую сторону - а что будет с детьми? Своевременно ли мы среагируем на то, что у ребенка со здоровьем не все в порядке? И насколько этот ребенок создает риски для нашего коллективного здоровья, коллективного иммунитета?" - высказалась она.
Медсестра Рижской 34-й средней школы солидарна с директором и отметила, что "сегодня я уже отправила трех человек с температурой. Одну девочку с болями в животе. У нас 724 ребенка, педагоги. Это же быстро все распространяется. У каждого своя иммунная система… Кто-то покрепче, кто-то совсем ослабленный".
Поэтому в этой школе приняли решение, что, пока официально правила не поменяются, без справки от врача можно пропускать не больше двух учебных дней.
У Минздрава другая точка зрения, там говорят, что врачи загружены, а получение справки часто является бюрократией.
"Этот призыв основан прежде всего на тревоге, поднятой семейными врачами, стоматологами и другими специалистами. Они очень загружены и поэтому не могут уделить достаточно внимания другим людям, которым в этот момент может понадобиться медицинская помощь. Особенно в периоды эпидемий. Но они вынуждены выписывать, скажем так, бесполезные справки, что является чистой бюрократией", - заявила директор департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.
В Министерстве здравоохранения даже дали совет, как родителям стоит себя вести в случае, если ребенок заболел.
"Если, например, есть признаки легкой инфекции, температура тела не повышена - подержите ребенка дома 3 дня, последите за его здоровьем. Если состояние улучшается - можно вернуться в школу или садик. Если ухудшается - то надо связаться с врачом", - пояснила Яна Фелдмане.
В Министерстве образования отметили, что по этому вопросу стоит провести дискуссию.
"Это мог бы быть такой алгоритм в виде "пять дней два раза за учебный год". Конечно, остальные случаи обсуждались бы, и школы сами внедрили бы изменения в свои внутренние правила - как и в каких случаях оправдать другие причины отсутствия школьника", - сказала представитель Министерства образования и науки Кристине Ниедре-Лахте.
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