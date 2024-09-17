Можно ли идти в школу после болезни без справки от врача? Мнения разделились

Директор Рижской 34-й средней школы Наталья Рогалева считает это плохой идеей.

"Мне кажется, это совершенно неправильная инициатива. Она, конечно, предполагает разгрузку семейных врачей, но мы должны смотреть и на вторую сторону - а что будет с детьми? Своевременно ли мы среагируем на то, что у ребенка со здоровьем не все в порядке? И насколько этот ребенок создает риски для нашего коллективного здоровья, коллективного иммунитета?" - высказалась она.

Медсестра Рижской 34-й средней школы солидарна с директором и отметила, что "сегодня я уже отправила трех человек с температурой. Одну девочку с болями в животе. У нас 724 ребенка, педагоги. Это же быстро все распространяется. У каждого своя иммунная система… Кто-то покрепче, кто-то совсем ослабленный".

Поэтому в этой школе приняли решение, что, пока официально правила не поменяются, без справки от врача можно пропускать не больше двух учебных дней.

У Минздрава другая точка зрения, там говорят, что врачи загружены, а получение справки часто является бюрократией.