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Может ли противодронное оборудование пограничников сбивать российские дроны? Отвечает министр (1)

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Фото: Ieva Leiniša / LETA

Государственная пограничная охрана (ГПО), вероятно, не смогла бы противостоять российскому беспилотнику Shahed, который в начале сентября вошел в воздушное пространство Латвии и упал примерно в 100 километрах от границы, заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он пояснил, что пограничная охрана в первую очередь пытается предотвратить гражданскую, а не военную угрозу. По словам политика, контрабандисты и нелегальные нарушители границы в основном используют беспилотники другого типа.

"Я не могу сказать, что на 100% не смогли бы [нейтрализовать беспилотник типа Shahed]. Это оборудование, конечно, новое и еще не проверенное, но, на мой взгляд, зная скорость и высоту полета, это вполне вероятно... Мы предотвращаем в первую очередь гражданскую угрозу, а не военную", - пояснил министр внутренних дел.

Как сообщалось, 7 сентября российский беспилотник типа Shahed упал в Гайгалавской волости Резекненского края.

Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух дежурившие в Латвии самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности.

Когда беспилотник упал, боеголовка, которая первоначально не взорвалась, была деактивирована.

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