Осень - время, когда меняется погода, уменьшается количество солнечного света, а иммунная система часто сталкивается с дополнительными проблемами. Чтобы укрепить иммунитет и защитить организм от сезонных заболеваний, стоит принимать витамины. Они играют важную роль в поддержании здоровья, поэтому в этой статье мы рассмотрим ТОП-5 самых важных витаминов, которые помогут укрепить иммунитет осенью, и расскажем, как обеспечить их достаточное потребление. Подробнее о том, какие витамины стоит выбирать в осенне-зимний период, рассказывает сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.
ТОП-5 самых важных витаминов для укрепления иммунитета осенью
Витамин D - заменитель солнца
В солнечное время года витамин D - один из тех витаминов, которые организм вырабатывает в достаточном количестве самостоятельно, если человек определенное время находится под воздействием солнечных лучей. Витамин D укрепляет иммунитет, улучшает самочувствие, предотвращая бессонницу и апатию, а также способствует укреплению костей и мышц.
"Активной формой витамина D является кальцитриол, который образуется в организме из холекальциферола, или витамина D3. Под воздействием ультрафиолетового излучения (UVB) витамин D синтезируется в коже, однако
в странах, где солнце светит лишь несколько месяцев в году, в том числе и в Латвии, невозможно накопить достаточное количество витамина D за лето",
- объясняет фармацевт.
Витамин D можно получить, употребляя жирную рыбу. Например, в 100 граммах лосося содержится в среднем 550 МЕ (международных единиц) витамина D. Лосось, выловленный в Балтийском море, содержит 550-924 МЕ витамина D на 100 граммов, сельдь и сардины - 100-200 МЕ на 100 граммов. Другие виды жирной рыбы, такие как палтус и скумбрия, также содержат витамин D. Грибы тоже являются ценным источником витамина D при условии, что они выросли на солнце. Как и в человеческом организме, витамин D в грибах синтезируется под воздействием солнечных лучей. В одном стакане грибов может содержаться до 1100 МЕ витамина D. Коровье молоко, соевое молоко, овсянка и яичные желтки также содержат витамин D.
Необходимую дозу витамина D можно обеспечить и с помощью пищевых добавок. В аптеках можно приобрести витамин D разного вида - капсулы, таблетки, порошок витамина D, жидкость и спрей",
- рассказывает фармацевт Иванда Крастиня.
Есть также препараты с разным вкусом, которые особенно подойдут для малышей. Рекомендуемая суточная доза витамина D зависит не только от возраста человека, но и от уровня витамина D в организме, то есть от того, будет ли прием витамина D профилактическим или лечебным. Также следует учитывать и другие факторы, такие как общее состояние здоровья, масса тела и ежедневные привычки. Рекомендуемую дозу витамина D определит врач на основании результатов анализов.
Пожилым людям, детям, беременным женщинам и людям, испытывающим большие умственные или физические нагрузки, рекомендуется принимать витамин D в профилактических целях в течение всего года.
Витамин C - для иммунитета
Хотя о витамине С чаще всего говорят как о витамине, повышающем иммунитет, его полезное воздействие на организм гораздо шире. "Витамин С не только помогает бороться с простудой, вирусами и гриппом, улучшает работу иммунной системы в условиях повышенного стресса и придает физическую силу, но и укрепляет здоровье легких, способствует усвоению организмом железа, улучшает состояние кожи, уменьшая количество морщин, устраняя сухость и замедляя процессы старения, а также способствует выработке коллагена, который необходим не только для кожи, но и для связок, сухожилий, костей и кровеносных сосудов. Укрепляя стенки кровеносных сосудов, он способствует заживлению ран и замедляет воспалительные процессы", - отмечает фармацевт.
Человеческий организм не может вырабатывать и запасать витамин С, поэтому важно получать его в достаточном количестве каждый день.
Частично это можно обеспечить с помощью питания, например, употребляя цитрусовые, клюкву, киви и такие овощи, как брокколи и квашеная капуста. Наиболее богатыми витамином С продуктами являются черная смородина, киви, паприка, шпинат, цветная капуста и картофель. 50 граммов черной смородины в день хватает, чтобы обеспечить достаточную дневную норму витамина С!
"Однако в холодное время года не всегда удается получить необходимое количество витамина С из рациона, поэтому рекомендуется дополнительно принимать пищевые добавки. Женщинам следует принимать 75 мг в день, а мужчинам - 90 мг. При первых симптомах простуды особенно полезен «удар» витамином C - в случае вирусных инфекций на время суточная доза витамина C может быть увеличена до 1000 мг в день", - объясняет Иванда Крастиня.
Витамины группы В - от стресса и усталости
Витамины группы В оказывают благотворное влияние на нашу нервную систему и улучшают работу мозга. Дефицит витаминов группы В может привести к нервному истощению, а это означает повышенную умственную и физическую усталость, подавленное настроение, чрезмерную раздражительность, проблемы с памятью, снижение концентрации внимания, снижение стрессоустойчивости и бессонницу. Все витамины группы В участвуют в обменных процессах нервных клеток, в передаче нервных импульсов, обеспечивая тем самым сбалансированное, здоровое функционирование всех органов.
Дефицит витаминов группы В в организме может привести к нервному истощению, повышенной утомляемости, подавленному настроению и снижению способности к концентрации внимания.
Прием витаминов этой группы повышает работоспособность, улучшает память, концентрацию внимания и устойчивость к длительным стрессам.
Витамин B можно получать, употребляя молочные продукты, рыбу, яйца и курицу, но если вам необходимо повышенное потребление, проконсультируйтесь с фармацевтом и выберите из имеющихся в продаже безрецептурных таблеток, капсул или пищевых добавок.
"Большинство витаминов группы В - В1, В2, В3, В6 и В12 - водорастворимые, и их следует принимать утром натощак, поскольку они дают энергию, снимают стресс и улучшают настроение", - советует фармацевт. Единственный витамин группы В, который рекомендуется принимать вечером - это витамин В3, или ниацин, поскольку он участвует в процессе засыпания.
Витамин А - улучшает зрение и здоровье
Витамин А - один из самых популярных витаминов, положительно влияющих на зрение. Кроме того, он улучшает состояние кожи и замедляет ее старение, способствует нормальному функционированию слизистых оболочек, регенерирует клетки и укрепляет иммунитет. Получить витамин А можно, ежедневно употребляя в пищу рыбу, морковь, авокадо, яйца и молоко, а также зеленые листовые салаты.
Дефицит витамина А часто встречается в бедных регионах мира, особенно у детей, но в развитых странах он не распространен. Дефицит витамина А может быть причиной заболеваний поджелудочной железы, печени и кишечного тракта даже при полноценном питании. Он также может вызвать офтальмологические, дерматологические и иммунные нарушения.
"При дефиците витамина А может наблюдаться сухость кожи, ухудшение зрения - неспособность видеть в темноте, возможное помутнение, а также повышенный риск вирусных инфекций",
- говорит Иванда Крастиня.
Как и другие витамины, витамин А доступен в аптеках и может быть добавлен в рацион после консультации с врачом или фармацевтом.
Поливитамины
Поливитамины - это препараты, содержащие несколько витаминов. Поливитамины в основном предназначены для здоровых людей в качестве дополнительной дозы для профилактики и компенсации недостаточного питания, но могут приниматься и во время болезни, с учетом дозировки и необходимости. Если в организме обнаружен дефицит какого-либо витамина или есть желание укрепить иммунную систему, витамины можно принимать по отдельности, но можно и в комплексе.
Самое большое преимущество приема поливитаминов в том, что одна капсула обладает полезными свойствами нескольких витаминов и нет необходимости принимать много таблеток одновременно.
Фармацевт отмечает, что существуют синтетические поливитамины, которые производятся промышленным способом, и натуральные - из растительных экстрактов, что обеспечивает оптимальный набор витаминов для потребителей поливитаминов. "При выборе поливитаминов особенно важно обращать внимание на возрастную группу, для которой они предназначены - дети, подростки или пожилые люди, поскольку каждой возрастной группе требуются разные вещества. Прежде чем покупать витамины или поливитамины, рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы в ходе консультации можно было определить тип и количество необходимых витаминов".
Статья подготовлена в сотрудничестве с Apotheka.
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