ТОП-5 самых важных витаминов для укрепления иммунитета осенью

Необходимую дозу витамина D можно обеспечить и с помощью пищевых добавок. В аптеках можно приобрести витамин D разного вида - капсулы, таблетки, порошок витамина D, жидкость и спрей",

- рассказывает фармацевт Иванда Крастиня.

Есть также препараты с разным вкусом, которые особенно подойдут для малышей. Рекомендуемая суточная доза витамина D зависит не только от возраста человека, но и от уровня витамина D в организме, то есть от того, будет ли прием витамина D профилактическим или лечебным. Также следует учитывать и другие факторы, такие как общее состояние здоровья, масса тела и ежедневные привычки. Рекомендуемую дозу витамина D определит врач на основании результатов анализов.

Пожилым людям, детям, беременным женщинам и людям, испытывающим большие умственные или физические нагрузки, рекомендуется принимать витамин D в профилактических целях в течение всего года.

Витамин C - для иммунитета