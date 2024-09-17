В Беларуси, возможно, задержан гражданин Латвии Эмилс Асарис, отправившийся в страну на автомобиле.
Из-за красно-белого воротника? В Беларуси, возможно, задержали гражданина Латвии
Как сообщает портал "Наша Нiва", со ссылкой на латвийских волонтеров из организации по поддержке белорусов FreeBelarus, Асарис, который поехал 11 сентября в Беларуси, был там задержан.
Vēl viens Latvijas pilsonis, iespējams, aizturēts Baltkrievijā. Tuvinieki ziņo, ka 11.septembrī ar auto uz Baltkrieviju devies Emīls Asars, kopš tā laika ar viņu nav izdevies sazināties.— FreeBelarusLat (@free_Belarus_lv) September 16, 2024
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По информации от родственников, Асарис управлял автомобилем Chrysler и должен был отвезти знакомую женщину в Верхнедвинск.
12 сентября родственникам Асариса позвонили с белорусского номера с заявлением, что Асариса задержала милиция. Однако, позже связаться с этим номером, а также с самим Асарисом, не удалось, официальной информации от белорусских пограничников не поступило.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите заверила агентство LETA, не называя имени и фамилии лица, что ведомство информировано о возможном инциденте - в настоящее время поступило сообщение от родственников мужчины о его возможном задержании в Беларуси.
Консульство Латвии в Витебске обратилось в белорусские учреждения для выяснения информации. Пока она не получена. Как подчеркивают в МИД, следует учитывать, что в соответствии с Венской конвенцией о консульских связях задержанный может выбрать, информировать ли о факте задержания государство, гражданином которой является.
МИД подчеркивает, что из-за отсутствия правосудия в Беларуси и России возможности Латвии оказать помощь своим подданным в этих странах очень ограничены, оборот информации происходит очень медленно. Сотрудничество Латвии с Беларусью по правовым вопросам сведено к минимуму.
Позже волонтеры из организации по поддержке белорусов FreeBelarus выдвинули гипотезу, что причиной задержания Асариса могла стать бело-красно-белая полоса на воротнике куртки.
Ja tā ir taisnība un Emīlam, dodoties uz Baltkrieviju, mugurā bija šī ⬜️🟥⬜️ jaka... https://t.co/b0F1OB0e4p pic.twitter.com/VC27wBl8fj— FreeBelarusLat (@free_Belarus_lv) September 17, 2024
Напомним, что бело-красно-белый флаг был флагом Беларуси с 1991 по 1995 годы, а с 2020 года повсеместно используется в качестве символа оппозиционного движения Беларуси.
Официально бело-красно-белый флаг не запрещен на территории Беларуси, но известны случаи штрафов и уголовного преследования за использование в том или ином виде бело-красно-белой символики или просто сочетания этих цветов на одежде, волосах, транспортных средствах и так далее.
Как отметила Эглите, хотя Латвия неоднократно призывала своих жителей не ездить в Беларусь, так как это рискованно, латвийцы продолжают въезжать в эту страну.
По информации ведомства, в 2022 году в Беларуси были задержаны 13 подданных Латвии, в 2023 году - 15, а в этом году - уже 11.
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