Из-за красно-белого воротника? В Беларуси, возможно, задержали гражданина Латвии

МИД подчеркивает, что из-за отсутствия правосудия в Беларуси и России возможности Латвии оказать помощь своим подданным в этих странах очень ограничены, оборот информации происходит очень медленно. Сотрудничество Латвии с Беларусью по правовым вопросам сведено к минимуму.

Позже волонтеры из организации по поддержке белорусов FreeBelarus выдвинули гипотезу, что причиной задержания Асариса могла стать бело-красно-белая полоса на воротнике куртки.

Ja tā ir taisnība un Emīlam, dodoties uz Baltkrieviju, mugurā bija šī ⬜️🟥⬜️ jaka... https://t.co/b0F1OB0e4p pic.twitter.com/VC27wBl8fj — FreeBelarusLat (@free_Belarus_lv) September 17, 2024

Напомним, что бело-красно-белый флаг был флагом Беларуси с 1991 по 1995 годы, а с 2020 года повсеместно используется в качестве символа оппозиционного движения Беларуси.

Официально бело-красно-белый флаг не запрещен на территории Беларуси, но известны случаи штрафов и уголовного преследования за использование в том или ином виде бело-красно-белой символики или просто сочетания этих цветов на одежде, волосах, транспортных средствах и так далее.

Как отметила Эглите, хотя Латвия неоднократно призывала своих жителей не ездить в Беларусь, так как это рискованно, латвийцы продолжают въезжать в эту страну.

По информации ведомства, в 2022 году в Беларуси были задержаны 13 подданных Латвии, в 2023 году - 15, а в этом году - уже 11.

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